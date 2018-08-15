Gölcük Kapalı Pazar inşaatı devam ediyor

Gölcük Belediyesi tarafından Yeni Mahalle ve çevre mahallelerde yaşayanların talebi üzerine projelendirilen Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar hızla ilerlerken pazar yerinin çevre düzenlemesi içinde kazı çalışmaları da başladı. Yaklaşık 4370 metrekare alanda yapılan pazar yeri, tamamlandığında vatandaşların rahat alışveriş yapabileceği bir merkez haline gelecek.

“ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN”

İnşaat çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Halkımızın iklim koşullarından etkilenmemeleri adına ilçemizdeki bazı pazar yerlerini kapalı pazar yeri haline dönüştürüyoruz. Şuanda bulunduğumuz alan Yeni Mahalle ve Donanma Mahallesini içeren pazar yeri. İnşallah çok yakın bir sürede kapalı pazar yerimiz bitmiş olacak. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.