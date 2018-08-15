Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:47 TSİ )

Gölcük Kapalı Pazar inşaatı devam ediyor

Gölcük Belediyesi tarafından yapımına başlanan Yeni Mahalle Kapalı Pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 4370 metrekare alan üzerine inşa edilen Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri inşaatı büyük oranda tamamlandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Belediyesi tarafından Yeni Mahalle ve çevre mahallelerde yaşayanların talebi üzerine projelendirilen Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar hızla ilerlerken pazar yerinin çevre düzenlemesi içinde kazı çalışmaları da başladı. Yaklaşık 4370 metrekare alanda yapılan pazar yeri, tamamlandığında vatandaşların rahat alışveriş yapabileceği bir merkez haline gelecek.

“ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN”

İnşaat çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Halkımızın iklim koşullarından etkilenmemeleri adına ilçemizdeki bazı pazar yerlerini kapalı pazar yeri haline dönüştürüyoruz. Şuanda bulunduğumuz alan Yeni Mahalle ve Donanma Mahallesini içeren pazar yeri. İnşallah çok yakın bir sürede kapalı pazar yerimiz bitmiş olacak. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Bugün 14:46 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek! mask
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek!
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı! mask
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı!
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz mask
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz
Keklik avı yasaklandı! mask
Keklik avı yasaklandı!
Bayram trafiğine dronlu kontrol mask
Bayram trafiğine dronlu kontrol
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL