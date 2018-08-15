Kartepe, Kurban Bayramı’na hazır

Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi bünyesinde Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu oluşturuldu. Oluşturulan komisyonda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Müftülüğü yer aldı. Kartepe İlçe sınırları içerisinde yüz adet kesim ve satış yeri oluşturuldu.

ARANAN ŞARTLAR

Komisyon üyeleri kurban kesim ve satış yerlerinde yaptıkları kontrollerde hayvanların küpeli, pasaportlu ve sağlık raporlarını kontrol ediyor. İki yaşını doldurmamış, uzuvlarında eksik olan, damızlık değeri taşıyan dişi hayvan kesimine izin verilmiyor. Kurban satış ve kesim yerlerinin veteriner hekim ile sözleşmesinin olması gerekiyor. Kesim yerlerinde temizlik kurallarına dikkat edilirken, kesim sırasında ise atıkların uygun şekilde paketlenmesi gerekiyor. Kesim sonrasında paketlenen atıklar Kartepe Belediyesi Temizlik ekiplerine teslim edilmesi gerekiyor.

CEZA VERİLECEK

Kurban Bayramı süresince Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu üyeleri denetimlerine devam edecek. Komisyon tarafından aranan şartların uygun olmadığı yerlere Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 8 bin TL idari para cezası kesilecek. Kartepe İlçe sınırları içerisinde 100 adet kesim yeri bulunuyor. Kurban Bayramı'nda 3 bin 722 adet büyük baş hayvanın kesiminin yapılması bekleniyor. İlçe sınırlarında 8 bin dolayında hayvan bulunurken, dışarıdan gelen hayvanlarla birlikte bu sayı 14 bini buldu.