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Fatma Kaplan Hürriyet, Yıldırım ile Kıbrıs'a gitti

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Başkanlık Divanı olarak Kıbrıs’a gitti.

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CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Başkanlık Divanı olarak Kıbrıs’a giden heyet arasında yer aldı. Hürriyet, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte ilk resmi ziyaret olarak kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini ziyaret etti.

Bugün 14:49 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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