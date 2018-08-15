CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Başkanlık Divanı olarak Kıbrıs’a giden heyet arasında yer aldı. Hürriyet, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte ilk resmi ziyaret olarak kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini ziyaret etti.
Bugün 14:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:55 TSİ )
Fatma Kaplan Hürriyet, Yıldırım ile Kıbrıs'a gitti
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Başkanlık Divanı olarak Kıbrıs’a gitti.
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Bugün 14:49 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz