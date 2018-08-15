Fatma Kaplan Hürriyet, Yıldırım ile Kıbrıs'a gitti

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Başkanlık Divanı olarak Kıbrıs’a giden heyet arasında yer aldı. Hürriyet, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte ilk resmi ziyaret olarak kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini ziyaret etti.