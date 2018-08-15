İcradan satılık fabrika!

Kartepe ilçesi Acısu’da kurulu olan Mertcan Metal isimli fabrika yaklaşık 1,5 yıl önce kapandı. Kapanan fabrikanın borçları sebebiyle mal varlıklarına icra geldi. Şimdi bu dev fabrika icradan satışa çıkarıldı.

İHALELER KADIKÖY MAHALLESİ'NDE

Toplam 20 bin 599 metrekarelik bir alanda kurulu bulunan fabrika, 5 adet bina ve ek binalardan oluşmakta. Fabrikanın içinde ise üretimde kullanılan oldukça değerli malzemeler ve makineler bulunuyor. Bu fabrikanın binası için 19.929.706,40 TL, malzemeler içinde ise 1.043.000,00 bedel çıkarıldı. Toplam 20.972.706,40 TL. istenilen fabrika ile ilgili ilk satış ihalesi 1 Eylül günü saat 15.00’de, 2. Satış ihalesi ise 26 Eylül günü saat 15.00’de yapılacak. İhaleler Kadıköy Mahallesi’nde bulunan katlı otoparktaki mezat salonunda yapılacak.