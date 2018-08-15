Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:21 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:24 TSİ )

KOÜ'lü Mert, kaldırımda yürürken canından oldu

Beşiktaş'ta babasıyla birlikte kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Örener, takla atan otomobilin altında kaldı. Kazada Mert Örener, olay yerinde hayatını kaybederken babası ise yaralandı. Sürücü kaçarak kayıplara karışırken Mert Örener'den ise geriye sadece görüntüleri kaldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Memleketi Ordu'dan gelecek olan annesini karşılamaya giden Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık bölümü birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mert Örener, babası Kayahan Örener ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada, caddede kaza yaparak takla otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan üniversite öğrencesi Mert Örener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yol kenarındaki reklam panolarının arasında kalan baba Kayahan Örener'in ise, bacağında ve omzunda kırıklar oluştu. Kazaya sebep olan sürücü ise iddiaya göre, kaçarak kayıplara karıştı. Kazada reklam panosunun arasına sıkışarak hayatta kalan  Kayahan Örener, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

FREN SESİYLE BİRLİKTE ARABA BİZİ ALTINA ALDI

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan baba Kayahan Örener, kaza anını anlattı. Arabanın yan yatmış bir şekilde üzerine doğru geldiğini söyleyen Baba Örener, "Oğlumla birlikte eşimi karşılamaya gidiyordum. 4 Levent'ten Sanayi Mahallesi'ne doğru yürüyordum. Fren sesi geldi. Kafamı çevirmemle beraber araba bizi altına aldı. Bir karartının üzerimize geldiğini hatırlıyorum. Araba tekerlekleri üzerinde değildi. Yan yatmış bir şekilde üzerimize geliyordu. Zannedersem daha önce takla atmış o şekilde geldi bizim üzerimize. Oğlumla yan yanaydık. Oğlum benim solumda bir adım öndeydi. Nasıl kurtulduğumu hatırlamıyorum. Reklam panolarının altına girmişim" dedi. 

"OĞLUMA KAVUŞAMADIM"

Anne Mesdure Örener de, "Oğluma kavuşamadım. Her gün televizyonda izlediğimiz trafik canavarına gencecik oğlumuzu verdik. Radyo Televizyon lisesinde okumuştu. Üniversitede reklamcılık okuyordu. Staj yapıyordu. Bu sene de üniversitede bölüm birincisi olmuştu. Bu kadarmış. Diyecek başka hiçbir şeyimiz yok. Çarpan sürücü aldığımız bilgilere göre kaçmış. Tabi ki; korkusu, şoku vardır ama haysiyeti de yokmuş. Birilerinin canını yaktıktan sonra onlara yardım edecek kadar haysiyetli olsaydı iyi olurdu. Bu bizim evladımızı tabi ki, geri getirmeyecek, yaptığının sorumluluğunu taşıyabilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu. 

"BUNDAN SONRA KİMSENİN CANI YANMASIN"

Ölen Mertin eniştesi Ertan Ürkmez ise, "Acımız büyük. Baba-oğul kaldırımda yürürken bir insanın hayatı son buluyor. Başka bir insanın hatası veyahut vurdumduymazlığı yüzünden. Kaldırımda yürürken bu ülkede ölebiliyorsunuz. Bu acımızı 10'a katlıyor. Olayın peşinden koşmak isteyişimizin nedeni hayatını kaybeden insanı geri getiremeyeceğiz bunu biliyoruz. Sadece belki bu olay emsal olur. Bundan sonra başka kimsenin canı yanmasın" dedi.

Bugün 15:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Yaktug - ÖNCELİKLE ALLAH RAHMET EYLESİN AİLESİNE BAŞSAGLIGI DİLERİM.AMA trafikte o kadar şerefsiz evladı varki tek tek gebertmek lazım bu itleri bu gibi kaza adında yapılan şeyler kaza değil cinayettir kaza istemeden ..istemsiz olarak yapılan bir şeydir ha o it sürüsü şöforler kendini bilmez karaktersiz zibidiler şunu bilin böyle birşeyde karşımda olsanız hiç acımam o boynunuzu oracıkta kırarımm trafik polisleri zaten artist güneş gözlükleri camlarını siliyorlardır ..bayanlara hava yapaccaklar ya

Yanıtla . 0Beğen 15 Ağustos 16:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek! mask
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek!
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı! mask
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı!
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz mask
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz
Keklik avı yasaklandı! mask
Keklik avı yasaklandı!
Bayram trafiğine dronlu kontrol mask
Bayram trafiğine dronlu kontrol
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL