Her yaptığı olay, her projesi , her açıklaması, söylediği söylemediği hep manşette. Kocaeli siyasetinin en çok konuşulan, siyaset tarzıyla adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Nevzat Doğan, manşete değer açıklamalarına bir yenisini katıldığı bir TV programında canlı yayınında ekledi. Projelerini, İzmit’te kendi döneminde tamamlamak istediklerini heyecanla anlattı, konu yerel seçimlere geldiğindeyse “Karaosmanoğlu’nun karşısına aday olur musunuz?” sorusunu yanıtladı. Başkan Doğan, “İbrahim Karaosmanoğlu varsa ben yokum” dedi. Büyükşehir belediye başkan adaylığı konusuyla ilgili bomba etkisi yaratacak açıklamalara imza attı.

DEPREM MÜZESİ VE CEPHANELİK’İN DÖNÜŞÜMÜNÜ ANLATTI

İzmit Belediyesi başkanı Dr. Nevzat Doğan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümüne özel gerçekleştirilen özel yayında hem “Vizyon projem” dediği Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni hem de projenin bulunduğu Cephanelik bölgesinin dönüşümünü anlattı. Cedit’teki kentsel dönüşüm süreciyle ilgili detaylar da veren Başkan Doğan, hak sahipleriyle anlaşma sürecinin devam ettiğini, şuan itibariyle konuyla ilgili yüzde ellilik bir oranın üzerinde aşama kaydettiklerini söyledi.

KARAOSMANOĞLU’NUN KARŞISINA ADAY OLARAK ÇIKAR MI?

‘Yeni İzmit’ iddiasının altındaki vizyon projelerini canlı yayında anlatan başkan Doğan, İzmit belediye başkanı olarak üst üste görev yaptığı 2 dönemi geride bırakmaya hazırlandığı sürecin ardından ne istiyor, yeni dönem için ne demeye hazırlanıyor? Doğan, seçim gündemini ise bu sorular etrafında değerlendirdi. “Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti olmasaydı siyasete girmezdim” mesajını yineledi, yerel seçimler için kendi ismiyle birlikte en çok anılan sorunun cevabını da verdi. Nevzat Doğan’da “Kocaeli Büyükşehir belediye başkanlığı için İbrahim Karaosmanoğlu’nun karşısına aday olarak çıkar mısınız?” sorusunun cevabı netti. İbrahim Karaosmanoğlu’nun olduğu bir yarışta olmayacağını kaydeden Başkan Doğan, söze makam mevki mücadelesinde olmayacağının altını çizerek başladı. Doğan “Ülkemizin ve milletimizin kaderiyle özdeşleşen bu siyasi harekette bir makam mevki yarışı olabilir ama mücadelesi olmaz.” dedi. Doğan bu açıklamasının ardından sözü Karaosmanoğlu’na getirdi. “Sayın Büyükşehir belediye başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, benim partiye birlikte girdiğim, 2001 Eylül ayından itibaren birlikte yürüdüğümüz büyüğümüz, ağabeyimizdir. Başarıyla Kocaeli’de belediye başkanlığını 3 dönemdir sürdüren siyasi büyüğümüzdür. Ben İzmit belediye başkanlığı gibi görevlerde 10 senenin yeterli olduğunu düşünen biriyim. Ancak bizim partimizde bu tür makam ve mevkilerle ilgili bir mücadelenin olmayacağının da altını çiziyorum. Büyükşehir belediye başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu bizim büyüğümüz sevdiğimiz bir ağabeyimizdir. Onun varlığında, onun bu görevi istediği süre içerisinde bizim böyle bir talebimiz ve isteğimiz olmaz.” diyerek bu mücadelenin hem siyasi kültürlerine hem de siyasi birlikteliklerinin gereklerine uymayacağını kaydetti.

“İBRAHİM AĞABEY İSTERSE ASLA...”

İzmit belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan, partilerinde makam ve mevkilerle ilgili bir mücadelenin olmayacağının altını çizerken belli birikimleri, belli tecrübeleri, siyaseten belli mevkileri geçirmiş bir kişi olarak “göreve hazırım” mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Doğan “Hamdolsun sayın cumhurbaşkanımız ve partimiz sayesinde bu onurları yaşadık. Bundan sonra bu birikimlerimizle vatanımıza milletimize bir yerde ihtiyaç duyulur da bize görev verilirse biz o görevi sürdürürüz. Onun dışında bizim makam mevkiyle ilgili bizzat kendimizin bir talebi olmaz. Bu konularda kararı partimizin en üst kurulları ve liderimiz verir. İbrahim ağabeye asla onun istediği, onun görev yapmayı sürdürme arzusunda olduğu bir yerle ilgili farklı bir yaklaşımımız olmaz.” dedi.

“KİMSE MAKAM MEVKİ YARIŞI BEKLEMESİN”

Kocaeli büyükşehir belediye başkan adaylığını konuşanlardan samimi olarak kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür eden başkan Doğan bu konuşmaları bazen de bilinçli bir yıpratma aracı olarak kullanmak isteyenlerin de olabileceğine dikkat çekti. “Benim siyasetten beklediğim birşey yok. Şuanki önceliğimiz hep birlikte liderimizin, hükümetimizin, devletimizin verdiği mücadeleye destek olmaktır. Zamanı geldiğinde şartlar neyi gerektiriyorsa, liderimiz neyi uygun görüyorsa biz o adımı atarız.” diyen Doğan, Büyükşehir belediye başkanına ağabeylik sevgisi saygısıyla birlikte bu şehre yaptığı hizmetler doğrultusunda baktığında kendisinde konuşulduğu gibi bir beklenti olmadığını söyledi. “Kimse makam mevki yarışı beklemesin. Şuanda hizmet yarışındayız.” dedi.

“GEL SANTRFORDA OYNA” DERLERSE OYNARIZ”

Büyükşehir belediye başkan adaylığı olmazsa Nevzat Doğan için başka bir ihtimal olur mu? Başkan Doğan Günün Manşeti’nde bu soruyu da yanıtladı. Doğan “Biz partimizin her tür görevinde varız. Bize “Gel santrforda oyna” derlerse oynarız. Bize “Gel bek’te oyna” derlerse oynarız. Bize “Top topla” derlerse “Su dağıt” derlerse onu da yaparız. Seve seve yaparız. Biz partimizin emrindeyiz. Bizim partimiz şuanda ülkemizin kaderiyle özdeşleşmiş, bizim liderimiz İslam’ın geleceğiyle özdeşleşmiş bir lider. Bizden ne isterse onu yaparız. Böyle bir mücadelede su taşımak da bir şereftir.” dedi.