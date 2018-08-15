Kocaeli Körfezi’ne artık atık su akmayacak

Gebze - Darıca Sahil Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Tünel projesinin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, bölge muhtarları, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

"HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim bir hedefimiz vardı. Biz bu hedefi gerçekleştirdik. İnançla söylüyorum şu anda biz atık su, kirli suları, arıtma ve çevre yoluyla Almanya’nın da, İngiltere’nin de, Fransa’nın da bütün Avrupa’nın ilerisindeyiz. Artık bugün itibariyle İzmit Körfezi’ne bir gram atık su, kirli su ne sanayiden ne evlerden ne ticarethanelerden artık kirli su akmıyor İzmit Körfezi’ne. Gebze’de de, Darıca’da da, Eskihisar’da da artık rahatlıkla denize girebiliriz. İki yıl devam etti bunu inşaatı ve bitti terfi istasyonlarımızı da kullanıma aldık. Bugün itibariyle Gebze- Darıca eteklerinin denize yakın kesimleri terfi ile üst kısımlara vermek daha zor olur. Yaptığımız projeyi karar altına aldık ve hepsini sahilde topladık. Buradan kolektör ile Gebze’den atık su arıtma tesisine götürdük” dedi.

"ÇEVRECİ BÜYÜKŞEHİR"

Programda konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ise "Yüzde yüz arıtma sıfır atık, çevreye duyarlı bir Büyükşehir Belediyesi. Biz Kocaeli’nin Körfez kolektörü Körfez etrafında 8 tane atık su arıtma tesisi, 24 tane terfi merkezi çalıştırıyoruz. Bunlar Türkiye’de şu anda yüzde 99’unu gerçekleştirerek Türkiye’nin çevreci en iyi Büyükşehir Belediyesi” şeklinde konuştu. İzmit Körfezi’ni atık sulardan tamamen arındıracak olan son projenin tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi’ne bakan Gebze ile Darıca ilçelerine bağlı mahallelerle sahil kısımlarının atık suları, kolektör hattına verilmeye başlandı. Atık sular, Gebze Eskihisar Feribot İskelesi, Darıca Askeri Alan ve Dudayev Sahil Parkı’nda olmak üzere yeni yapılan terfi merkezleri ve 2,5 kilometre uzunluğundaki atıksu tüneli ile daha önce birinci kısmı tamamlanan kolektör ve terfi merkezine bağlantısı sağlandı. Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılan atık sular arıtılmaya başlandı.

5 MAVİ BAYRAKLI PLAJ

Projenin işletmeye alınmasıyla birlikte Kocaeli’nde atıksu arıtma oranı yüzde 100’e ulaştı. Bu oran ile birlikte ülkemizde bir ilk daha gerçekleştirildi. Böylelikle iki ilçenin sahilleri atık sulardan arındırıldı. Halkımız gönül rahatlığıyla sahil ve plajlardan yararlanacak. Kocaeli’de yüzde 100 atıksu arıtma ile birlikte İzmit Körfezi ve Karadeniz sahilleri atık sudan kaynaklanan kirlilikten arındırıldı. Bunun sonucunda İzmit Körfezi’nde yer alan Karamürsel’de Altınkemer, Karadeniz kıyısında bulunan Kandıra’da Kerpe, Cebeci, Bağırganlı ve Kumcağız olmak üzere 5 adet Mavi Bayraklı halk plajı vatandaşın hizmetine sunuldu.