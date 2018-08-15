BİM, Iphone satışlarını durdurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ile yaşanan kriz sonrası, yaptığı toplantıda ‘ABD ürünlerini boykot’ çağrısı yapmıştı. Uygun fiyata sattığı teknolojik aletlerle gündeme gelen perakende zinciri BİM, geçtiğimiz günlerde Iphone 6 satacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın boykot çağrısı üzerine BİM’den de bir hamle geldi. Iphone 6 satışının iptalini mağaza camlarına bildiri asarak duyuran BİM, bildiride, “17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon Iphone ürünümüz satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

BOYKOT ÇAĞRISI ÜZERİNE DEĞİL

Öte yandan gazeteci Alican Uludağ, twitter hesabından, BİM’in iPhone 6’nın satışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ”boykot çağrısı” üzerine durdurmadığı ve asıl sebebin Apple’ın BİM’e karşı açtığı dava olduğunu söyledi. Uludağ, “İstanbul’daki bir mahkeme, Apple’dan izinsiz şekilde Dubai üzerinden iPhone getiren BİM’in satışlarını durdurdu” iddiasında bulundu.