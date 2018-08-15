Alınan bilgiye göre İzmit Mimar Sinan Köprü üzerinde demirlere çıkan bir kişinin intihara kalkıştığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken polis ekipleri ise adının İ.B. (30) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı. İntihar girişiminde bulunan İ.B.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve sabıklı olduğu için iş bulamadığı gerekçesiyle intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından ikna edilerek köprüden indirilen İ.B. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bugün 16:53 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:13 TSİ )
İş bulamayan genç intihar etmek istedi
İzmit'te sabıkalı olduğu için iş bulamadığını belirterek intihar etmek isteyen kişi polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.
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Bugün 16:53 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz