İş bulamayan genç intihar etmek istedi

Alınan bilgiye göre İzmit Mimar Sinan Köprü üzerinde demirlere çıkan bir kişinin intihara kalkıştığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken polis ekipleri ise adının İ.B. (30) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı. İntihar girişiminde bulunan İ.B.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve sabıklı olduğu için iş bulamadığı gerekçesiyle intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından ikna edilerek köprüden indirilen İ.B. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.