Darıca Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki evinden sabah saatlerinde çıkarak, Işık Sokak'taki bir binanın bodrum katına giren Nuri Dadaş, burada merdiven korkuluğuna bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Sokaktan geçen vatandaşlar ipte asılı kişiyi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulunurken, Nuri Dadaş'ın zaman zaman mahalledeki parkta ayakkabı boyacılığı yaparak yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yaşlı adam kendini asarak intihar etti
Darıca'da, 72 yaşındaki Nuri Dadaş evinin yakınındaki bir bina kendini merdiven korkuluklarına asarak intihar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz