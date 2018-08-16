Mahalle çöp kokusunu maske takarak protesto etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Alikahya bölgesinde kurulu bulunan İZAYDAŞ’tan özellikle yaz aylarında yükselen yoğun atık kokusu bölge sakinlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Anti İZAYDAŞ teşekkülü geçtiğimiz hafta fabrika önünde yaptığı açıklamanın ardından bu kez de Alikahya meydanında bir araya gelerek maske taktı ve İZAYDAŞ’ı protesto etti. Anti İZAYDAŞ Teşekkülü adına konuya ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Gökmen İZAYDAŞ’ın gerekli önlemleri almaması halinde kendilerinin her yolu deneyeceklerini belirtirken, “Bizler yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Eğer sabrımız zorlanırsa İZAYDAŞ durmazsa biz durdurmak için ne gerekiyorsa yaparız” dedi.

Huzur vermeyeceğiz

Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bir araya gelen mahalle sakinleri adına konuşan Ahmet Gökmen açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi: “Biz buraya maceraya olsun diye veya heyecan yaşamak için değil, gelecek nesillerimiz bizden hesap sormasın diye geldik. İZAYDAŞ denen illet bize huzur vermediği sürece bundan sonra tek yürek bizde İZAYDAŞ’a huzur vermeyeceğiz. Bu toplantılara ve eylemlere başladıktan sonra bir haftadır koku kesildi. Bu da gösteriyor ki istediklerinde kokuyu kesebiliyorlar. Artık bundan sonra biz ne kadar güçlü olur ve sesimizi gür çıkarırsak bu durumdan kurtulmak çokta zor değil. O nedenle artık yüz kişi ikiyüz kişi değil binlerce topluluk haline gelmek zorundayız.

Artık bizi görmezden gelemezler

İZAYDAŞ’tan sadece biz muzdarip değiliz. Bundan Mehmet Ali Paşa’da rahatsız, Yahya Kaptan’da rahatsız, Köseköy’de rahatsız Uzunçiftlik’te rahatsız. Biz güçlü olursak onlarda harekete geçecektir. Artık bizi görmezden gelemezler. Bunlardan bir halt olmaz diyenler söylediklerine ve yaptıklarına hatta ellerinden geleni yapmadıklarına pişman olacaklar. İZAYDAŞ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermesine rağmen maalesef Büyükşehir Belediyesi Başkanı yada herhangi bir yönetici bizlere hiçbir şekilde sahip çıkmamaktadır. Biz bunları siyasi karalama kampanyası için değil bu işin asıl sorumluları bunlar olduğu için diyoruz. Bizlerin sabrı zorlanırsa İZAYDAŞ kendisi durmaz ise biz İZAYDAŞ’ı durdurmak için ne varsa yaparız” şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından kalabalık grup olaysız bir şeklide dağıldı.