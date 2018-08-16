Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 08:49 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:02 TSİ )

Mahalle çöp kokusunu maske takarak protesto etti

Alikahyalıların İZAYDAŞ’a tepkisi artarak devam ederken bölge sakinleri bu kez fabrikayı maske takarak protesto etti. Anti İZAYDAŞ adına konuşan Ahmet Gökmen, “İZAYDAŞ denen illet bize huzur vermediği sürece bundan sonra tek yürek bizde İZAYDAŞ’a huzur vermeyeceğiz” dedi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Alikahya bölgesinde kurulu bulunan İZAYDAŞ’tan özellikle yaz aylarında yükselen yoğun atık kokusu bölge sakinlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Anti İZAYDAŞ teşekkülü geçtiğimiz hafta fabrika önünde yaptığı açıklamanın ardından bu kez de Alikahya meydanında bir araya gelerek maske taktı ve İZAYDAŞ’ı protesto etti. Anti İZAYDAŞ Teşekkülü adına konuya ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Gökmen İZAYDAŞ’ın gerekli önlemleri almaması halinde kendilerinin her yolu deneyeceklerini belirtirken, “Bizler yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Eğer sabrımız zorlanırsa İZAYDAŞ durmazsa biz durdurmak için ne gerekiyorsa yaparız” dedi.

Huzur vermeyeceğiz

Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bir araya gelen mahalle sakinleri adına konuşan Ahmet Gökmen açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi: “Biz buraya maceraya olsun diye veya heyecan yaşamak için değil, gelecek nesillerimiz bizden hesap sormasın diye geldik. İZAYDAŞ denen illet bize huzur vermediği sürece bundan sonra tek yürek bizde İZAYDAŞ’a huzur vermeyeceğiz.  Bu toplantılara ve eylemlere başladıktan sonra bir haftadır koku kesildi. Bu da gösteriyor ki istediklerinde kokuyu kesebiliyorlar. Artık bundan sonra biz ne kadar güçlü olur ve sesimizi gür çıkarırsak bu durumdan kurtulmak çokta zor değil. O nedenle artık yüz kişi ikiyüz kişi değil binlerce topluluk haline gelmek zorundayız.

Artık bizi görmezden gelemezler

İZAYDAŞ’tan sadece biz muzdarip değiliz. Bundan Mehmet Ali Paşa’da rahatsız, Yahya Kaptan’da rahatsız, Köseköy’de rahatsız Uzunçiftlik’te rahatsız. Biz güçlü olursak onlarda harekete geçecektir. Artık bizi görmezden gelemezler.   Bunlardan bir halt olmaz diyenler söylediklerine ve yaptıklarına hatta ellerinden geleni yapmadıklarına pişman olacaklar. İZAYDAŞ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermesine rağmen maalesef Büyükşehir Belediyesi Başkanı yada herhangi bir yönetici bizlere hiçbir şekilde sahip çıkmamaktadır. Biz bunları siyasi karalama kampanyası için değil bu işin asıl sorumluları bunlar olduğu için diyoruz. Bizlerin sabrı zorlanırsa İZAYDAŞ kendisi durmaz ise biz İZAYDAŞ’ı durdurmak için ne varsa yaparız” şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından kalabalık grup olaysız bir şeklide dağıldı.

Bugün 08:49 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ! mask
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ!
Hava sıcaklıkları artacak mask
Hava sıcaklıkları artacak
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı! mask
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı!
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz mask
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz
Gölcük’te 17 Ağustos Anma Programı belirlendi mask
Gölcük’te 17 Ağustos Anma Programı belirlendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü

GALERİ

Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL