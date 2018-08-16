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Bugün 09:20 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:21 TSİ )

Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı

Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren ÖTV zammı geldi. Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak.

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Akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi geldi. Belirlenen yeni ÖTV oranları Resmi Gazete’de yayımlanırken akaryakıt pompa fiyatları da yeniden belirlendi. Düzenleme sonucunda akaryakıt pompa fiyatlarına yüzde 9 zam gelecek. Buna göre; motorinin litre fiyatı 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuruş arttı.

Eşel mobil sistemi devam edecek

Geçen Mayıs ayından itibaren akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Bu sistem devam ederken o tarihten bu yana ÖTV’de meydana gelen azalma nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi. Güncellenen oranlarla eşel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.

Bugün 09:20 TSİ - Ekonomi

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