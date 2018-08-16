İstanbul Kapalıçarşı'da 5,88 liradan alınan dolar 5,8820 liradan, 6,7240 liradan alınan euro ise 7,7260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,0690 liradan, euro ise 6,8710 liradan satılmıştı.
Bugün 09:29 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:05 TSİ )
Dolar 6'nın altında!
Serbest piyasada dolar 5,8820 liradan, euro ise 6,7260 liradan güne başladı.
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Bugün 09:29 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz