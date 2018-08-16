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Kefken Sağlık Ocağı'nda sorunlar bitmiyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kefken Sağlık Ocağı’nda doktor sıkıntısının olmadığını açıklasa da vatandaşın şikâyetleri bitmek bilmiyor.

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Geçtiğimiz haftalarda Kefken’de artan nüfusla birlikte sağlık sorunlarının da arttığını gündeme gelmişti. Türk Sağlık Sen Başkanı Ömer Çeker de Kefken bölgesinin sağlık hizmetinde sınıfta kaldığını belirten bir açıklama yapmıştı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ise bu yöndeki iddialara tepki göstermiş, Kefken’de iki doktorun hizmet verdiğini, yeni görevlendirmelerin de yapılacağını belirtmişti. Ancak Kefken sakinleri ve tatilciler, İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YORGUN

Yaz aylarında Kefken’de yaşanan nüfus yoğunluğu ile birlikte sağlık hizmetinin yetersiz kaldığını, geçici görevlendirme ile gelen doktorun rapor alarak görev yapmadığını, sıra beklemek istemeyen hastaların huzursuzluk ve kavga çıkardığını belirten Kefkenliler, şikâyetlerini şu şekilde dile getirdi; "Müdürlük her zaman iki doktor var diye açıklama yapmış, aslı astarı yok. Tek doktor var, gelen doktor durmuyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kefken’in her yaz artan nüfusla birlikte sağlık sorunu da artmaktadır. Müdürlüğün gönderdiği doktorlar kalacak yer temin edilmediği için kaçıp gidiyor. Yoğunluktan bunalan sağlık çalışanları yorgun ve perişan durumda. Müdürlüğün gönderdiği işte istikrar yok. Yaz için mobil sağlık hizmeti şart."

Bugün 09:41 TSİ - Sağlık

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