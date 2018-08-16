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Bugün 10:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:01 TSİ )

Dolar/TL 5,70'in altını gördü

Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 5,6985'i görmesinin ardından 5,70 seviyesinde dengelendi.

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Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 5,6985'i görmesinin ardından 5,70 seviyesinde dengelendi. Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan dolar/TL, dün akşam borsa kapandıktan sonra gelen, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacağı haberi ile 5,8580'e geriledi ve günü yüzde 7,2 azalışla 5,9039'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün 5,6985'e kadar gerilemesi sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,5 düşüşle 5,70 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL 6,5155’ten, sterlin/TL de 7,2920'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim verisi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla saat 16.00'da gerçekleştireceği telekonferans görüşmesinin takip edileceğini belirtti.

DÜŞÜŞ İVMELENECEK

Yurt dışında veri gündeminin ve ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmeden çıkabilecek haberlerin gündemin odağında olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 6 seviyesinin altına kalındığı sürece düşüşlerin ivmeleneceğini ve 5,00 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artmasını bekliyor. Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,7 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,9 gerileyeceği tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,4 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 1,6 azalmıştı.

Bugün 10:03 TSİ - Ekonomi

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