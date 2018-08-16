Gölcük'te evden kaçan Aleyna Ç. (15), bir kafede otururken polisleri görünce, kaçıp denize atladı. Polisler tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., ailesine teslim edildi. Gölcük'te oturan Aleyna Ç., önceki gün evden kaçtı. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün gece, Kavaklı Sahili'nde bulunan bir kafede oturan Aleyna Ç., polisleri görünce paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü genç kız, bir süre sonra denize atladı. Polis tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından genç kız, ailesine teslim edildi.
Bugün 10:14 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:32 TSİ )
Evden kaçan genç kız, polisi görünce denize atladı!
Gölcük'te evden kaçan Aleyna Ç. polis ekiplerini karşısında görünce kendini denize attı. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç. Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
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Bugün 10:14 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz