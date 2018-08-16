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Bugün 10:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:27 TSİ )

Derince Birlik 30 yaşında!

Kentimizin güzide sem kulüplerinden Derince Birlikspor sezonu, Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan tesislerinde düzenlediği törenle açtı. Protokolün ilgi gösterdiği açılışta, kulübe hizmetleri olan ve destek verenlere plaket takdim edildi. Derince Birlikspor Başkanı Rıza Yıldız, eski başkanlar ve protokole, 30. Yıl kutlamasına iştiraklerinden ötürü teşekkür etti.

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Derince Birlikspor, sezon açılışını gerçekleştirirken, 30. Yaşını da törenlerle kutladı. Sırrıpaşa’da, tesislerinde konuklarını ağırlayan yönetim, örnek bir ev sahipliği sergiledi. Kutlamalar adeta bir şölen havasında gerçekleşti.

KULÜP BAŞKANLARI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kulüp Başkanı Rıza Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, davetlileri balonlarla süslenen tesislerinin kapısında karşıladı. Açılış 30. Yıl kutlamasına Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Baro Başkanı ve kulübün eski başkanı Av. Sertif Gökçe, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, mahalle muhtarları Osman Koçyiğit, Seçkin Altan, Hülya Yıldırım, Hayri Çelikkol, Esnaf Odası Başkanı Bekir Sargın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Sabancı ve Ortakları Okulu Müdürü Selila Çelik, Yenikentspor, Çenedağspor, Yavuzspor, Derince Gençlerbirliğispor, Sırrıpaşa FK, Çınarlıspor başkan ve yöneticileri, Birlikspor futbolcuları ve aileleri ile mahalledeki sporseverler katıldı.

KURBAN KESİMİ TÖRENİ DE YAPILDI

Derince Birlikspor Başkanı Rıza Yıldız ve yöneticiler, açılıştan önce kurban keserek dua etti. Daha sonra açılış törenine geçildi. Başkan Yıldız açılış konuşmasında, “Derince’de mütevazı bir mahalle kulübü olarak yola çıkan ve büyük başarılar elde eden kulübümüz, geçen yıl Türkiye şampiyonasında final oynama başarısını gösterdi. Yeni sezonda alt yapımız ve A takımımız ile hem spor yaparak, hem de gençleri geleceğe hazırlayarak çevresine ve ilçesine örnek bir kulüp olmaya devam edeceğiz” dedi. Kulübe desteğinden dolayı Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’a özellikle teşekkür etti.

BULUT DA KONUŞMA YAPTI

Daha sonra konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Haydar Bulut “İlçede belediye olarak sadece alt yapı ve üst yapı değil, böyle spor kulüplerine katkı sunmaya ve gençlere  destek olmaya çalışıyoruz. Tüm takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz” dedi. Kulübün eski başkanı ve aynı zamanda Kocaeli Baro Başkanı olan Sertif Gökçe de konuşmasında, “Bir dönem başkanlık yaptığım Derince Birlikspor’un başarılı olması beni çok sevindiriyor. İyi ki sizlerle olmuşum, iyi ki buradayım” diyerek kulüp yöneticilerine ve futbolcularına yeni sezonda başarılar diledi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Konuşmalardan sonra açılış törenine katılan protokol üyeleri, kulüp başkanları, sporcular ve aileleri, toplu olarak geleneksel aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kulübe destek olan eski başkanlar, antrenörler, iş insanları ve kurucu başkanlara plaket takdimi yapıldı. Açılış havai fişek gösterileri ve kokteylin ardından sona erdi.

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Bugün 10:24 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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