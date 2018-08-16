Kartepe’de de yağlı heyecanı yaşanacak

Fiziki yapısı ve doğal güzellikleri sebebiyle bir çok branşta Türkiye şampiyonlarına ev sahipliği yapan ve adeta sporun merkezi haline dönüşen Kartepe, büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
ATA SPORU YAŞATILIYOR…
Kartepe Belediyesi’nin, ata sporu olan yağlı güreşleri desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği organizasyon, 18 Ağustos Cumartesi günü saat11:00’da (yarın) Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda başlayacak. Güreşlere İsmail Balaban ve Recep Kara gibi Kırkpınar Başpehlivanlarının yanı sıra, 32 başpehlivan ve 400’ü aşkın güreşçi katılarak, er meydanında kol bağlayacak. Sporseverlerin sabırsızlıkla beklediği Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri birbirinden iddialı güreşçilerin kıran kırana mücadelelerine sahne olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz