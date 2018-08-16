Dün gece sona eren Körfez Minikler Turnuvası yarı final maçında, Hisareynspor ile oynayan takım, 4-3 kaybedip, final oynama hakkını son anda kaçırırken, takımın minik futbolcuları adeta kahroldu. Sarman, oyuncularını tek tek teselli ederken, “Hisareyn karşısında beklenmedik golleri kalemizde gördük. Şanssız bir şekilde turnuvada final oynama hakkı elde edemedik” dedi. Yahyakaptan üçüncülük- dördüncülük maçı oynadı. Dün gazetemiz baskıya girdiği anda final maçları oynanıyordu.
Bugün 10:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:33 TSİ )
Yahya Kaptan yarı finalde kaybetti
İlimizin yeni kulüplerinden biri olan Yahyakaptanspor, Faruk Sarman yönetiminde hemen hemen her organizasyona katılıyor ve geçen yıl birçok şampiyonluk ve ikincilikler elde ederek, adından söz ettirdi.
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Bugün 10:32 TSİ - Spor
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