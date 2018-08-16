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Yahya Kaptan yarı finalde kaybetti

İlimizin yeni kulüplerinden biri olan Yahyakaptanspor, Faruk Sarman yönetiminde hemen hemen her organizasyona katılıyor ve geçen yıl birçok şampiyonluk ve ikincilikler elde ederek, adından söz ettirdi.