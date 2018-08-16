Bizimkiler 9.Grup’ta

Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak 2018-2019 Spor Toto bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. 4 Kocaeli takımı da 9. Grup’ta yerini aldı.
SIRA - 9.GRUP
1 İSTANBUL
2 İSTANBUL
3 İSTANBUL
4 İSTANBUL
5 İZMİR
6 İZMİR
7 KOC.DERBENT
8 KOC.DOĞANTEPE
9 KOC.ÇAYIROVA
10 KOC.B.DERİNCE
11 KÜTAHYA
12 KÜTAHYA
13 KÜTAHYA
14 BİLECİK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz