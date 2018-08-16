Bizimkiler 9.Grup’ta

Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak 2018-2019 Spor Toto bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. 4 Kocaeli takımı da 9. Grup’ta yerini aldı.

SIRA - 9.GRUP

1 İSTANBUL

2 İSTANBUL

3 İSTANBUL

4 İSTANBUL

5 İZMİR

6 İZMİR

7 KOC.DERBENT

8 KOC.DOĞANTEPE

9 KOC.ÇAYIROVA

10 KOC.B.DERİNCE

11 KÜTAHYA

12 KÜTAHYA

13 KÜTAHYA

14 BİLECİK