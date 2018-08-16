“Bilgi, insanlığın birikmiş ortak tecrübesine verilen isimdir” diyen Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Laç, “Aslında kitabın, ilimin ve bilimin ne kadar önemli olduğunu Peygamber Efendimiz, ‘İlim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır’ diyor. Yine ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ ayet-i kerimesi açıkça belirtilmiş. Dinimizin ilk emri de okudur. Günümüz dünyasında, onurumuzla, haysiyetimizle milletler topluluğu içinde yaşayabilmek için, yerimizi muhafaza edebilmek için, ezilmemek için, hür ve müstakil olmak için milletimizin her bir ferdinin maddi ve manevi bilimlerle donatılması gerekmektedir” dedi.
Bugün 10:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:42 TSİ )
Dilovası Belediyespor’dan sosyal sorumluluk projesi
Dilovası Belediyesporlu futbolcuların, antrenman öncesi ve sonrası kitap okumaları için, Dilovası Belediyespor Sosyal Sorumluk projesi kapsamında Kulüp Lokalinde Kütüphane kurdu.
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Bugün 10:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz