Dilovası Belediyespor’dan sosyal sorumluluk projesi

“Bilgi, insanlığın birikmiş ortak tecrübesine verilen isimdir” diyen Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Laç, “Aslında kitabın, ilimin ve bilimin ne kadar önemli olduğunu Peygamber Efendimiz, ‘İlim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır’ diyor. Yine ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ ayet-i kerimesi açıkça belirtilmiş. Dinimizin ilk emri de okudur. Günümüz dünyasında, onurumuzla, haysiyetimizle milletler topluluğu içinde yaşayabilmek için, yerimizi muhafaza edebilmek için, ezilmemek için, hür ve müstakil olmak için milletimizin her bir ferdinin maddi ve manevi bilimlerle donatılması gerekmektedir” dedi.