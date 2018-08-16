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Santra 8 Eylül'de… Gebze de katılıyor…

Bölgesel Gelişim Akademi Ligi’nde merakla beklenen gruplar belli oldu. Lig’e katılım şartlarını yerine getiren Gebzespor, diğer temsilcimiz Darıca G.B. ile birlikte 12 takımlı 2’nci grupta yer aldı. Maçlar 8 Eylül’de başlayacak.

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15 ila 19 yaş grubu arasındaki çocukların gelişimlerini hızlandırıp, ufak yaştan itibaren profesyonelliği öğrenmelerini sağlamak amacıyla deplasmanlı olarak uygulanan Bölgesel Gelişim Akademi Futbol Ligi’nde gruplar belli oldu. 2. ve 3. Lig kulüplerinin altyapılarına yönelik organize edilen ligin havasını, 5 yıl sonra profesyonelliğe dönüş yapan Gebzespor da soluyacak. 11, 12, 14, 9 ve 5’erli takımların katılımıyla 5 gruptan oluşan ligde, profesyonel temsilcilerimiz Gölcük, Kocaelispor, Körfezspor, Gebzespor ve Darıca Gençler Birliği 12 takımlı 2’nci grupta mücadele edecek.

EN UZAK DEPLASMAN KASTAMONU

Temsilcilerimizin grubunda Darıca, Gebze, Düzcespor, Zonguldak Kömürspor, Gölcükspor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Kocaelispor, Körfez Spor Kulübü, Sakaryaspor, Sultanbeyli Belediyespor ve Tuzlaspor yer alıyor. U15, U16, U17 ve U19 olmak üzere 4 yaş grubunda oynanacak Bölgesel Gelişim Akademi Futbol Ligi’nde sezon ise 8 Eylül’de başlayacak. Futbol Federasyonu, çocukların daha fazla maç oynayıp, tecrübe kazanmaları açısından geçmiş sezonlarda olduğu gibi 3 devreli lig usulünü uygulayacak.

Bugün 10:42 TSİ - Spor

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