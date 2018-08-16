8 Eylül’de startı verilecek lige sıkı bir şekilde hazırlanan Menekşe’de, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Demirtaş ve yardımcısı Selçuk Eleser, yaklaşan sezon öncesinde futbolcuları adeta göz hapsine aldı. Bu çerçevede futbolculara kuvvet, çabukluk, esneklik ve refleks gibi uygulamalardan oluşan performans ölçüm testleri uygulayan Demirtaş ve Eleser, bu sayede oyuncuların son durumlarını görmüş oldu.
Bugün 10:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:44 TSİ )
Menekşe akademi bomba gibi
Gebzespor’un altyapısında Gelişim Ligleri mesaisi devam ediyor.
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Bugün 10:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz