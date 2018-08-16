Menekşe akademi bomba gibi

8 Eylül’de startı verilecek lige sıkı bir şekilde hazırlanan Menekşe’de, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Demirtaş ve yardımcısı Selçuk Eleser, yaklaşan sezon öncesinde futbolcuları adeta göz hapsine aldı. Bu çerçevede futbolculara kuvvet, çabukluk, esneklik ve refleks gibi uygulamalardan oluşan performans ölçüm testleri uygulayan Demirtaş ve Eleser, bu sayede oyuncuların son durumlarını görmüş oldu.