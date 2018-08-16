Dolar bozdurana mantı ücretsiz!

ABD'nin Türkiye'ye karşı sert tutumundan sonra dolarda yaşanan ani yükseliş dün ve bugün itibariyle düşüşe geçti. 6 TL'nin altına düşen dolar kuru için ülkede dolar bozdurma seferberliği yaşanıyor. Ticarette TL ile alış veriş dönemine geçen birçok firma bazı kampanyalar ile de vatandaşları dolar bozdurmaya teşvik ediyor. Dolar kampanyasına katılan Derinceli bir esnaf da 300 dolarının bozduran ve makbuzu ile gelen herkese ücretsiz mantı ikrame edeceğini belirtti.

"KİRLİ OYUN KISA SÜREDE BOZGUNA UĞRAYACAKTIR"

Derince Çenedağ Mahallesi Dut Sokak Numara 4'te faaliyet gösteren ve Kars yöresine ait yemekleri ile ün salan Alşan Restaurant'ın sahibi Taner Alşan geçtiğimiz gün başlayan kampanyası ile ilgili "Dolarını bozdurarak makbuzu ile birlikte restoranımıza gelen herkese ücretsiz mantı ikram ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bu süreçte devletimize katkı sunmaktan onur duyarız, umuyorum ki ABD’nin bu kirli oyunu da kısa süre içerisinde bozguna uğrayacaktır. Ülkemizin bu süreçten güçlenerek çıkacağına olan güvenimiz tamdır" dedi.