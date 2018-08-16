"Valiyim" dedi 100 bin TL dolandırdı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir işadamını telefonla arayıp kendisini vali olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını öne süren H.A.’nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından H.A. (35) ve E.G. (45) isimli iki kişi İstanbul Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

1 kişi tutuklandı

Şüphelilerden E.G.’nin Kocaeli’de 2, Batman, Hatay ve Giresun’da ise birer iş adamını arayarak kendisini vali olarak tanıtıp yurt dışında ilik nakli ameliyatı olacak bir çocuk için yardım topladıklarını belirterek para istediği ortaya çıktı. Aynı bahaneye 1 ile 9 Ağustos tarihleri arasında aradığı 5 kişiden yaklaşık 100 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen E.G.’nin parayı yatırmaları için H.A.’nın hesap numarasını verdiği ve kendisine de hesabını kullanması karşılığında komisyon verdiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hesap sahibi H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen sahte vali E.G. ise adliyeye sevk edildi.