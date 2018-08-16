Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:15 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:47 TSİ )

"Valiyim" dedi 100 bin TL dolandırdı

Kendisini Vali olarak tanıtarak işadamları ve sanayicileri yaklaşık 100 bin TL dolandırdığı öne sürülen 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir işadamını telefonla arayıp kendisini vali olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını öne süren H.A.’nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından H.A. (35) ve E.G. (45) isimli iki kişi İstanbul Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

1 kişi tutuklandı

Şüphelilerden E.G.’nin Kocaeli’de 2, Batman, Hatay ve Giresun’da ise birer iş adamını arayarak kendisini vali olarak tanıtıp yurt dışında ilik nakli ameliyatı olacak bir çocuk için yardım topladıklarını belirterek para istediği ortaya çıktı. Aynı bahaneye 1 ile 9 Ağustos tarihleri arasında aradığı 5 kişiden yaklaşık 100 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen E.G.’nin parayı yatırmaları için H.A.’nın hesap numarasını verdiği ve kendisine de hesabını kullanması karşılığında komisyon verdiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hesap sahibi H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen sahte vali E.G. ise adliyeye sevk edildi.

Bugün 11:15 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
İş bulamayan genç intihar etmek istedi mask
İş bulamayan genç intihar etmek istedi
Fuhuş operasyonunda 3 kişi serbest bırakıldı mask
Fuhuş operasyonunda 3 kişi serbest bırakıldı
Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı mask
Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü

GALERİ

Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL