İzmit Belediyesi sayesinde piyasaya 9 milyon liraya sıcak para girdiği açıklandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İzmit Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi esnaf ve müteahhitlere 5 milyon 500 bin lira, kadrolu personele 2 milyon lira, şirket personeline bir milyon 500 bin lira ( avans) olmak üzere toplam 9 milyon lira ödeme yapıldı. Yapılan ödemelerle İzmit piyasasının hareketleneceği kaydedildi.
Bugün 11:24 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:51 TSİ )
İzmit Belediyesi'nden piyasaya 9 milyon TL
İzmit Belediyesi sayesinde piyasaya 9 milyon liraya sıcak para girdiği açıklandı.
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Bugün 11:24 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz