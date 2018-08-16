İzmit Belediyesi'nden piyasaya 9 milyon TL

İzmit Belediyesi sayesinde piyasaya 9 milyon liraya sıcak para girdiği açıklandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İzmit Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi esnaf ve müteahhitlere 5 milyon 500 bin lira, kadrolu personele 2 milyon lira, şirket personeline bir milyon 500 bin lira ( avans) olmak üzere toplam 9 milyon lira ödeme yapıldı. Yapılan ödemelerle İzmit piyasasının hareketleneceği kaydedildi.