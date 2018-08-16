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İzmit’te simit yerleri kiraya verildi

İzmit Belediyesi şehrin muhtelif yerlerindeki simit satış yerlerini ihaleyeler kiraya verdi.

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Cemil Kanpara başkanlığındaki Belediye Encümeni’nde gerçekleşen ihaleyle 8 simit yerinin kiralaması gerçekleştirildi. Buna göre Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 16 nolu simit tezgahı aylığı 900 TL’ye Selemez Kara, Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi’ndeki 22 nolu simit tezgahı 450 TL’ye Selemez Kara, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 27 nolu simit tezgahı 450 TL’ye Murat Dünen, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 28 nolu simit tezgahı 900 TL’ye Murat Dünen, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 29 nolu simit tezgahı 300 TL’ye Murat Dünen, Karabaş Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki 30 nolu simit tezgahı 750 TL’ye Murat Dünen, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi 41 Burda AVM ayağındaki simit satış yeri aylığı 3 bin 500 TL’ye Murat Dünen, Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi no:5 önündeki otobüs durağı yanındaki simit satış yeri aylığı 1000 TL’ye Selemez Kara tarafından kiralandı. Simit satış yerlerinin kira süresinin 3 yıl ve peşin olduğu açıklandı.

Bugün 11:28 TSİ - Ekonomi

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