Kocaeli Ticaret Odası'nda Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı'nın 5'incisi gerçekleşti. Çalıştay’da deprem ile ilgili öz eleştirilerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, Bulvar'da yaşanan sel felaketine de değindi. Karaosmanoğlu, "Bulvar’da yağmur suyu terfi istasyonu için 20 Milyar harcadık. Sel için kolektör yaptık. Efendim çalışmamış. Suç benim. Ekibimi iyi yönlendiremedim. Tespitini yaptık. Herkesle de helalleşiyoruz. Suçlu yönetici. O eksiği tamamlayacaksın. Öyle bir şey yok. Kolektör çalışmamışmış. En iyisini aldık ya en iyisi. Çalışacak” şeklinde konuştu.