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Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim

Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı'nda konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Bulvar'daki selin suçlusu benim. Bulvar’da yağmur suyu terfi istasyonu için 20 Milyar harcadık. En iyi kollektörü yaptık, çalışmamış. Öyle bir şey yok, çalışacak" dedi

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Kocaeli Ticaret Odası'nda Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı'nın 5'incisi gerçekleşti. Çalıştay’da deprem ile ilgili öz eleştirilerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, Bulvar'da yaşanan sel felaketine de değindi. Karaosmanoğlu, "Bulvar’da yağmur suyu terfi istasyonu için 20 Milyar harcadık. Sel için kolektör yaptık. Efendim çalışmamış. Suç benim. Ekibimi iyi yönlendiremedim. Tespitini yaptık. Herkesle de helalleşiyoruz. Suçlu yönetici. O eksiği tamamlayacaksın. Öyle bir şey yok. Kolektör çalışmamışmış. En iyisini aldık ya en iyisi. Çalışacak” şeklinde konuştu.

Bugün 11:41 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(4)
04

Hakan - ölen olsa ne olacaktı hukuka hesapmı verecekti

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 12:37
03

Oktay - prensiniz ilhan bayramin basarisi ortada.

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 12:21
01

Vatandaş - Demek ki iş "çalışınca oluyor" yazıları yazmakla olmuyor işi ehline vermekle oluyor torpil adam kayırma yapınca işte böyle oluyor bir de işin sorumlusu benim demeklede olmuyor gelişmiş ülkelerde işin sorumlusu istifa eder bizde nerede!...

Yanıtla . 1Beğen 16 Ağustos 11:52
02

Vatandaşmışşş - @Vatandaş 01 nolu yoruma cevabı: böyle bi anlayış mı var herkes birbirine nezaket gösterse. Nolur böyle yaşanır mı bolummm

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 12:09
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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