Kocaeli Ticaret Odası'nda Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı'nın 5'incisi gerçekleşti. Çalıştay’da deprem ile ilgili öz eleştirilerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, Bulvar'da yaşanan sel felaketine de değindi. Karaosmanoğlu, "Bulvar’da yağmur suyu terfi istasyonu için 20 Milyar harcadık. Sel için kolektör yaptık. Efendim çalışmamış. Suç benim. Ekibimi iyi yönlendiremedim. Tespitini yaptık. Herkesle de helalleşiyoruz. Suçlu yönetici. O eksiği tamamlayacaksın. Öyle bir şey yok. Kolektör çalışmamışmış. En iyisini aldık ya en iyisi. Çalışacak” şeklinde konuştu.
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Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim
Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı'nda konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Bulvar'daki selin suçlusu benim. Bulvar’da yağmur suyu terfi istasyonu için 20 Milyar harcadık. En iyi kollektörü yaptık, çalışmamış. Öyle bir şey yok, çalışacak" dedi
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Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(4 )
Hakan - ölen olsa ne olacaktı hukuka hesapmı verecekti
Oktay - prensiniz ilhan bayramin basarisi ortada.
Vatandaş - Demek ki iş "çalışınca oluyor" yazıları yazmakla olmuyor işi ehline vermekle oluyor torpil adam kayırma yapınca işte böyle oluyor bir de işin sorumlusu benim demeklede olmuyor gelişmiş ülkelerde işin sorumlusu istifa eder bizde nerede!...
Vatandaşmışşş - böyle bi anlayış mı var herkes birbirine nezaket gösterse. Nolur böyle yaşanır mı bolummm
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