Akıllı Kent Uygulaması Protokolü imzalandı

17 Ağustos 1999 yılında Gölcük merkezli gerçekleşen Gölcük depreminin 18’inci yıldönümünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile birlikte Türkiye’de ilk kez uygulanan bir projeyi hayata geçirecek. Bu doğrultuda ‘Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi’ Türkiye’de ilk defa ilimizde yapılarak, diğer şehirlere örnek olacak. Dün de projeyle ilgili Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) protokol imzalandı. İmza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu katılım gösterdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Protokol töreninde ilk olarak sözü alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bilim tecrübedir, araştırmadır. Kentin binaları, yolları ormanları akıllı değil. Akıllı Kent dediğimiz o kentte yaşayan insanların aklını kullanmasıdır. Bilimin gereğini yapıyorsanız o kent akıllı kenttir. Bilim yuvası olan üniversitelerimizden istifade ediyoruz. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Biz de her türlü afete karşı aklın gereği olan ödevlerimizi iyi yapma gereği duyuyoruz. Hazırlıklı değiliz. Binalarımızı depreme göre yapmadığımız için acı yaşıyoruz. Sonra da diyoruz ki kader. Kaderimizi kendimiz hazırlıyoruz. Her şeyi deprem gerçeğine uygun yaptığımız zaman yaşadığımız acılar çok daha minimize olur. Bu felaketleri en aza indirmek için bilimsel çalışmalar yapıyoruz” diye belirtti.

YEREL YÖNETİM OLMAZSA AFET YÖNETİMİ OLMAZ

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Proje, konusu itibariyle yerel yönetim ve üniversite yönetimi ile ilk olacaktır. Projemizin hazırlanmasında emeği geçen her kurum ve kuruluşa teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Aslan’dan sonra sözü alan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, “Yerel yönetimler olmazsa afet yönetimi olmaz. Bilimsiz de olmaz. Marmara Bölgesi’nde yer alan önemli şehirlerden bir tanesi. Sanayi anlamında da en önemli şehirdir. Akıllı Kent Uygulamaları dünyada git gide yaygınlaşıyor. Bütün Türkiye’ye örnek olmasını umuyoruz. Hiçbir kurum tek başına böyle bir konunun altından kalkabilme becerisine sahip değil. Bu işbirliği çok önemli” şeklinde konuştu.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet le ilgili projelerde öncelik verilmesine yönelik Kocaeli pilot il seçildi. Proje kapsamında Belediye tarafından işletilen 31 adet deprem istasyonuna ilave 10 istasyon daha eklenecek sayı 41’e çıkacak. Projeyle ilimizde depreme yönelik acil müdahale ve erken uyarı sistemi kurulacak. Erken uyarı sinyali verilerek depremden önce fabrikaların gaz, su elektrik ve patlama meydana getirecek tüm sistemler etkisiz hale getirilecek.

TEKNİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Öte yandan depremin dışında doğal afet tehlikeleri de incelenecek. İş akışına göre projeye belediyenin diğer birimleri de dâhil edilecek. Sismolojik İzleme Merkezi bilgi ve donanımla güçlendirilecek. Gebze Teknik Üniversitesi ise projenin bilimsel ve teknik çalışmalarını yürütecek. İlimizde bulunan tüm sanayi kuruluşları sisteme dâhil edilecek. Ayrıca proje kapsamında risk arz eden binalar incelenecek ve sürekli takip edilerek önceden önlem alma çalışmaları yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk defa bu sistemi kuran, örnek gösterilen bir belediye olacak. Kocaeli ili için deprem zararlarının azaltılmasında büyük bir adım atılmış olacak.