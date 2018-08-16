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Karaosmanoğlu: Depreme %100 hazırlıklı değiliz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Marmara Depremi'nin üzerinden 19 yıl geçtiğini ve artık depreme daha hazırlıklı olduklarını belirterek, "Yüzde 100 hazırlıklı mıyız? Değiliz. İstediklerimizin hepsini yapabildik mi? Hayır yapamadık ama neleri yapamadığımızı biliyoruz, bu bilinç devam ettikçe onları da yapacağız." dedi.

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Karaosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nde en büyük yıkımın Kocaeli'de yaşandığını, binlerce insanın hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını anımsattı. Göreve geldiği 2004 yılında tüm ilin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edildiğini dile getiren Karaosmanoğlu, ilk iş olarak önceliklerini belirlediklerini ve 3 yılda kentin tüm imar planlarını hazırladıklarını kaydetti. İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'de artık 1 metrekare bile plansız yerin olmadığını vurgulayarak, "Plan her şeyin çekirdeği, olmazsa olmaz. Şu anda Türkiye'de hala tamamının planlandığı başka il yok, tek il Kocaeli. Biz bunu yaptık ve çok faydasını gördük." diye konuştu. İkinci olarak stratejik planları belirlediklerine ve altyapısı olmayan hiçbir yere üstyapı yapmama kararı aldıklarına dikkati çeken Karaosmanoğlu, bu şekilde kaynaklarını da akıllı bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

- "Yeşille mavinin buluştuğu bir cazibe merkezi oldu"

Başkan Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kocaeli gri bir şehirdi ama şimdi yeşille mavinin buluştuğu bir cazibe merkezi oldu. Pırıl pırıl İzmit Körfezi'miz, mavi bayraklı plajlarımız var. Şehrin nüfusu artık her yıl 50 bin artıyor. Önemli bir ulaşım kenti, en büyük sanayi kenti, 5 binin üzerinde küçüklü büyüklü fabrika ile 15 organize sanayi bölgesi var ve 2 milyon insan var şimdi bu şehirde. Okullarımızı yaptık, sınıf başına öğrenci sayımız 30-35'e düştü. Bunlar olmasaydı bizim ayıbımız olurdu. Bu kadar sınıf yapmak kolay değil. Hastanelerimiz dünyaya örnek." Karaosmanoğlu, "Marmara Depremi'nden bu yana 19 yıl geçti ve artık depreme daha hazırlıklıyız. Yüzde 100 hazırlıklı mıyız? Değiliz. İstediklerimizin hepsini yapabildik mi? Hayır yapamadık ama neleri yapamadığımızı biliyoruz, bu bilinç devam ettikçe onları da yapacağız." dedi.

"Ağır hasarlıdan orta hasarlıya çevrilen binalardan tereddüdüm var"

Kocaeli'de kontrollü yapılaşma konusu üzerinde titizlikle durduklarını ve yüzde 99 kontrollü yapılaşmaya ulaşabildiklerini belirten Karaosmanoğlu, şunları kaydetti: "İnşallah tamamına ulaşacağız. Yapı stokumuz çok çürüktü. Eski bina stoklarımızı gözden geçirdik, hasarlı olanları yıktık ve yeni yapılan binalar Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılıyor. Çok daha kaliteli binalar olduğuna inanıyorum. Aşamadığımız konu şu; vatandaş ağır hasarlı olan binaları yargı yoluyla orta hasara çevirdi. Bunlardan tereddüdüm var. Onları işin erbabı mühendislerimizle kontrol etmemiz lazım. Gelecekte aynı şiddetteki bir depremde en büyük kaybı da oralarda verebiliriz. Vatandaş yıkarsa o kadar daire yapamayacağı için apartmanını, dairelerini kaybetmek istemiyor." Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu ve her an birinci derece depreme maruz kalabileceğinin altını çizerek, çok hazırlıklı olmaları gerektiğini, Büyükşehir Belediyesi olarak bunu her zaman gündeme getirdiklerini, her yıl depreme biraz daha hazırlıklı binalar yaparak 5-10 yıl içerisinde çok daha sağlıklı duruma geleceklerini bildirdi. Yeni nesillerde deprem bilinci oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karaosmanoğlu, Deprem Simülasyon Merkezi'nde binlerce çocuğa eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

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