İngiltere'de Türk Lirası'na talep arttı

İngiliz 'I' gazetesi, Türk lirasının sterlin karşısında değer kaybetmesinin ardından, İngiltere'de Türk Lirası satışında büyük artış kaydedildiğini ve satış talebine yetişmede zorluk yaşandığını yazdı. Türk Lirası satın alanların sterlinin yükselen değerinden faydalanmak isteyen İngiliz tatilciler olduğu belirtilen haberde; Posta İdaresi döviz alım satımı yapılan şubelerinde yoğun Türk Lirası talebine yetişmekte zorlandığını belirterek özür dilediği kaydedildi. Posta İdaresi'nden bir sözcünün şu açıklamasını aktarıldı: "Şu anda tüm Posta İdaresi ağlarında yoğun bir şekilde Türk Lirası tedarikini sağlıyoruz. Bununla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir talep nedeniyle az sayıdaki şubemizin stokları azalıyor. Önümüzdeki 24 ila 36 saat arasında, kısıtlı stoku bulunan bu şubelerimizin stoklarını yenilemeyi umuyoruz. Eğer kur satın alırken gecikme yaşayan müşterimiz varsa kendilerinden özür dileriz".