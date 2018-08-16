Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:29 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:32 TSİ )

Kurbanlık alırken BiP en büyük yardımcınız olacak 

BiP, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan kurbanlıklarla ilgili sağlık sorgulama servisini hizmete sundu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen hayvan sorgulama servisine artık BİP üzerinden ulaşılabilecek. Bundan böyle tüketiciler, kurbanlığın kulağındaki küpe numarasını, BiP üzerinden sorgulayabilecek ve hayvanın doğumu, ırkı, menşei ve aşıları ile ilgili bilgileri öğrenebilecek.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kurban Bayramı’nda satın alınan kurbanlıklarla ilgili bilgiler artık cep telefonundan kolaylıkla öğrenilebilecek. Yerli yaşam ve iletişim platformu BiP’in Keşfet bölümündeki küpe sorgulama servisi sayesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgilerine cepten anında ulaşılabilecek. Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını BiP’te açılan yeni kanal üzerinden sorgulayanlar, o hayvanın cinsi, doğumu, nereli olduğu, hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere kolayca erişebilecek. Aşı ve ilaçlama gibi bilgilerin de sorgulandığı bu kanal sayesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı da anlaşılabilecek.

BiP ile kurbanını gönül rahatlığıyla seç

Türkiye’de yasalar çerçevesinde, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar küpelenerek kayıt altına alınıyor. Küpelenme işlemi sayesinde, hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanabiliyor ve hastalık durumunda ise bunun yayılması için önlem alınabiliyor. Hayvan satışlarının en yüksek olduğu Kurban Bayramı döneminde de hem tüketici sağlığı hem de hastalıklı hayvanların piyasaya sunulmasının engellenmesi amaçlanıyor. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen servise artık BiP üzerinden ulaşılarak, tüketiciler, kurbanlıkları gönül rahatlığıyla satın alabiliyor. Söz konusu servise aynı zamanda http://hayvansorgula.tarbil.gov.tr/ ve e-devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.

bultenfoto1.jpg?

bultenfoto2.jpg?

Bugün 13:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ! mask
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ!
KOÜ'lü Mert, kaldırımda yürürken canından oldu mask
KOÜ'lü Mert, kaldırımda yürürken canından oldu
Dolar bozdurana mantı ücretsiz! mask
Dolar bozdurana mantı ücretsiz!
Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi mask
Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi
Ağdacı: Doğa verdiğini 1999’daki gibi geri alır mask
Ağdacı: Doğa verdiğini 1999’daki gibi geri alır
Hava sıcaklıkları artacak mask
Hava sıcaklıkları artacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü

GALERİ

Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL