Senanur ve Bilal dünya evinde

İlimizin tanınmış iş adamlarından olan Hasan Şanlıoğlu, oğlu Bilal’i Sapancalı Ayşe-Arif Kösemen çiftinin kızları Senanur Kösemen ile görkemli bir düğünle evlendirdi. 11 Ağustos’ta Başiskele Mitza Restaurant’ta düzenlenen nikah törenine, her iki ailenin yakınları yoğun katılım gösterdi. Misafirlerle yakından ilgilenen Şanlıoğlu ve Kösemenler aileleri, her şeyin kusursuz olması için çaba gösterdi.

GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Kendileri için organize edilen kusursuz düğünde el ele vererek nikah masasına oturan Senanur ile Bilal, nikah memurunun kendilerini bir ömür bağlayacak soruyu sormasının ardından yüksek sesle ‘evet’ diyerek defteri imzaladı. Atılan imzaların ardından çift, tebrikleri kabul ederek pastalarını kesti. Senanur ve Bilal, kesilen pastanın ardından dakikalarca yakın dostlarıyla sahneyi paylaşarak dans ederken, düğüne katılan davetliler de gecenin ilerleyen saatlerinde kendilerini sahneye attılar. Eğlence, sunulan bolca ikram ile birlikte geç saatlere kadar devam etti.