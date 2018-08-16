Kent Orkestrası konser verecek

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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında Kent Orkestrası, Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde konser verecek. 18 Ağustos Cumartesi Saat 21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde gerçekleşecek orkestranın solistleri Ayşe Akbulut ve Eda Acar ve orkestra sahne performansı sergileyecek.

20 KİŞİLİK ORKESTRA

Çeşitli tarzlarda eserlerden oluşan repertuvarı seslendiren, solistler Ayşe Akbulut, Eda Acar ve 20 kişiden oluşan Kocaeli Kent Orkestrasının kuruculuğunu Polat Akbulut, şefliğini Nazım Taşdı yapıyor. Kocaeli Kent Orkestrası Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde düzenlenecek konserde çeşitli müzik türlerinde şarkılar söyleyecek.