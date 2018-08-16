Çalışanlarına ve ailelerine katkı sağlamak amacıyla Kartepe Belediyesi, Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi ile protokol anlaşmasına vardı. Önceki günlerde düzenlenen imza törenine taraflar adına Abdullah Yılmaz ve Nurdan Köksal katıldı. Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi olarak her zaman yardıma hazır olduklarını belirten tıp merkezi başkanı Abdullah Yılmaz, gerçekleştirilen projenin her kuruma örnek olması gerektiğini ifade etti. Kartepe Belediyesi KARMEK ve Kadın Spor Merkezleri Koordinatörü Nurdan Köksal’da, Özel İlgi’ye teşekkür ederek, çalışmaların daha da genişletileceğini söyledi.
Bugün 13:34 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
Özel İlgi’den örnek bir adım
Kartepe Belediyesi, çalışanlarına indirim sağlamak amacıyla Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi ile protokol imzaladı.
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Bugün 13:34 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz