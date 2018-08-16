Medeniyet Derneği gençlerle kamp yaptı

Yaz aylarında etkinliklerini hızlandıran Medeniyet Derneği Kocaeli İl Başkanlığı, son olarak liseli gençleri Aytepe Diriliş Kampı’nda ağırladı. Derneğin il başkanı Mahmut Ardık ve il yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı program 3 gün sürdü. Katılımın oldukça yoğun olduğu kamp programında çocuklar, doğa yürüyüşü, okçuluk, paintball, matrak, futbol ve tenis oyunları oynadı.

“ÜLKENİN UMUTLARISINIZ”

Medeniyet Derneği Genel Başkanı Ali Öztürk’te kampın son gününe katılarak gençlerle sohbet etti. Gençlerin ufkunu açacak bilgiler ve tecrübeler aktaran Ali Öztürk, yeni nesle hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmaktan başka çareleri olmadığını belirtti. Öztürk konuşmasında, “Medeniyet Derneği olarak, gençlerimizin ve ülkemizin hizmetindeyiz. Bir ülkenin gençliği ne kadar bilinçli ve çalışkan olursa ülke o kadar gelişim sağlar. Sorumluluk bilincini kuşanan bir gençlik geleceğin umududur. Bu nedenle siz gençler çok okumalı ve çok çalışmalısınız” dedi.