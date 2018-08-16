Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar istişare toplantısının Ağustos ayı geniş katılımla yapıldı. Maşukiye Boğaziçi Restoran da gerçekleştirilen toplantıya başkan Üzülmez’in yanı sıra; Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri İSU, SEDAŞ ve İZGAZ temsilcileri de katıldı.

“SU BASKINLARINA ALTYAPIMIZ YETMEDİ”

Muhtarlar toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, mevsim normallerinin üzerinde ve alt yapının taşıma kapasitesinin üzerinde yağan yağmurlardan dolayı su baskınları oluştuğunu kabul ederek, “Karadeniz’de ve dünyanın çok gelişmiş ülkelerinde bile yaşanan sel felaketleri herkesin malumudur. Sel baskınlarında görülen mevsim normallerinin üzerinde yağış bizleri zor durumda bırakmıştır. Büyükşehir Belediye, İSU ve Kartepe Belediyesi olarak bu tür sıkıntıların yaşanmaması için büyük bir mücadele verilmektedir. Üst yapı yatırımların da Kartepe genelinin her yerinde yatırımlarımız vardır. Eksiğimiz fazla olduğu için üst yapıya diğer belediyelerden daha fazla yatırım yapılmaktadır” dedi.

“TELEFERİĞİN TEMELİNİ ATIYORUZ”

İlçede yapılan yatırımlara değinerek teleferik hakkında müjde veren başkan Üzülmez, “İlçe olma yolunda gereken yatırımlar aksamadan yapılıyor. Kartepe’mizde ilimizin 3’ncü üniversitesi kurulacaktır. Kocaeli Adliye sarayı EDOK Komutanlığı arazisi içerisinde olacaktır. Bu araziye birçok kamu yatırımı daha gelecektir. Askeri bölgede teleferik çalışması bütün hızıyla devam ediyor. Bu hafta içerisinde temelini atmayı planlıyoruz. Bekleyen projeler ise hukuki veya imar düzenlemesi için beklemektedir. Maşukiye Meydan Projesi hukuki süreci beklemesinden dolayı gecikti” ifadelerini kullandı.