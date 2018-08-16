Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar istişare toplantısının Ağustos ayı geniş katılımla yapıldı. Maşukiye Boğaziçi Restoran da gerçekleştirilen toplantıya başkan Üzülmez’in yanı sıra; Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri İSU, SEDAŞ ve İZGAZ temsilcileri de katıldı.
“SU BASKINLARINA ALTYAPIMIZ YETMEDİ”
Muhtarlar toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, mevsim normallerinin üzerinde ve alt yapının taşıma kapasitesinin üzerinde yağan yağmurlardan dolayı su baskınları oluştuğunu kabul ederek, “Karadeniz’de ve dünyanın çok gelişmiş ülkelerinde bile yaşanan sel felaketleri herkesin malumudur. Sel baskınlarında görülen mevsim normallerinin üzerinde yağış bizleri zor durumda bırakmıştır. Büyükşehir Belediye, İSU ve Kartepe Belediyesi olarak bu tür sıkıntıların yaşanmaması için büyük bir mücadele verilmektedir. Üst yapı yatırımların da Kartepe genelinin her yerinde yatırımlarımız vardır. Eksiğimiz fazla olduğu için üst yapıya diğer belediyelerden daha fazla yatırım yapılmaktadır” dedi.
“TELEFERİĞİN TEMELİNİ ATIYORUZ”
İlçede yapılan yatırımlara değinerek teleferik hakkında müjde veren başkan Üzülmez, “İlçe olma yolunda gereken yatırımlar aksamadan yapılıyor. Kartepe’mizde ilimizin 3’ncü üniversitesi kurulacaktır. Kocaeli Adliye sarayı EDOK Komutanlığı arazisi içerisinde olacaktır. Bu araziye birçok kamu yatırımı daha gelecektir. Askeri bölgede teleferik çalışması bütün hızıyla devam ediyor. Bu hafta içerisinde temelini atmayı planlıyoruz. Bekleyen projeler ise hukuki veya imar düzenlemesi için beklemektedir. Maşukiye Meydan Projesi hukuki süreci beklemesinden dolayı gecikti” ifadelerini kullandı.
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Yorumlar
(7 )
Altyapi Istiyoruz - Her yağmur felakete dönüşmesin.
Altyapi Istiyoruz - Bir an önce alt yapı istiyoruz.
Altyapi Istiyoruz - Alt yapı ne zaman yenilenecek ?
Murat Usta - Bu kadar harcama boşamı gitti yani...!
Fuat Taşer - İSU Kartepe Şube Müdürü sayın Emrah Taşer bu konuda kesin çözüm bulacaktır. Sayın başkan, Emrah Bey e güvenin o işinin ehli bu görevin adamıdır. Sıkıntılarınızı iletin çözümü yapsın problemi ortadan kaldirsin. O daha önce Derince eğitim ve araştırma hastanesi nde de harikalar yapmıştı. Burası oranın yanında çerez. Ona guveniniz tam olsun. Emrah TAŞERRRRRRR varsa gerisi hikaye.
Dürüst - Altyapı yetmez tabi Sayın Üzülmez, önce altyapı olmadan imar izni açılıp mütaahitlere bina dik dirip üst yapı oluşturursan sonra da altyapı yetmez diye millete demeç verirsin kargalar güler dediğinize herseyin planı projesi olmalı nereye ne yapılacak ne gidecek her yer inşaat yerli yersiz sonrada her doğal olayda felakat samimi olalım biraz
vatandaş - nedir bu belediye başkanlarındaki günah çıkarmalar. yerel seçim yaklaşıyor tabii
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