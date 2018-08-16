Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:39 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:45 TSİ )

Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar istişare toplantısının Ağustos ayı geniş katılımla yapıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar istişare toplantısının Ağustos ayı geniş katılımla yapıldı. Maşukiye Boğaziçi Restoran da gerçekleştirilen toplantıya başkan Üzülmez’in yanı sıra; Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri İSU, SEDAŞ ve İZGAZ temsilcileri de katıldı.

“SU BASKINLARINA ALTYAPIMIZ YETMEDİ”

Muhtarlar toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, mevsim normallerinin üzerinde ve alt yapının taşıma kapasitesinin üzerinde yağan yağmurlardan dolayı su baskınları oluştuğunu kabul ederek, “Karadeniz’de ve dünyanın çok gelişmiş ülkelerinde bile yaşanan sel felaketleri herkesin malumudur. Sel baskınlarında görülen mevsim normallerinin üzerinde yağış bizleri zor durumda bırakmıştır. Büyükşehir Belediye, İSU ve Kartepe Belediyesi olarak bu tür sıkıntıların yaşanmaması için büyük bir mücadele verilmektedir. Üst yapı yatırımların da Kartepe genelinin her yerinde yatırımlarımız vardır. Eksiğimiz fazla olduğu için üst yapıya diğer belediyelerden daha fazla yatırım yapılmaktadır” dedi.

“TELEFERİĞİN TEMELİNİ ATIYORUZ”

İlçede yapılan yatırımlara değinerek teleferik hakkında müjde veren başkan Üzülmez, “İlçe olma yolunda gereken yatırımlar aksamadan yapılıyor. Kartepe’mizde ilimizin 3’ncü üniversitesi kurulacaktır. Kocaeli Adliye sarayı EDOK Komutanlığı arazisi içerisinde olacaktır. Bu araziye birçok kamu yatırımı daha gelecektir. Askeri bölgede teleferik çalışması bütün hızıyla devam ediyor. Bu hafta içerisinde temelini atmayı planlıyoruz. Bekleyen projeler ise hukuki veya imar düzenlemesi için beklemektedir. Maşukiye Meydan Projesi hukuki süreci beklemesinden dolayı gecikti” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(7)
07

Altyapi Istiyoruz - Her yağmur felakete dönüşmesin.

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 16:15
06

Altyapi Istiyoruz - Bir an önce alt yapı istiyoruz.

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 16:13
05

Altyapi Istiyoruz - Alt yapı ne zaman yenilenecek ?

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 16:12
04

Murat Usta - Bu kadar harcama boşamı gitti yani...!

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 15:52
03

Fuat Taşer - İSU Kartepe Şube Müdürü sayın Emrah Taşer bu konuda kesin çözüm bulacaktır. Sayın başkan, Emrah Bey e güvenin o işinin ehli bu görevin adamıdır. Sıkıntılarınızı iletin çözümü yapsın problemi ortadan kaldirsin. O daha önce Derince eğitim ve araştırma hastanesi nde de harikalar yapmıştı. Burası oranın yanında çerez. Ona guveniniz tam olsun. Emrah TAŞERRRRRRR varsa gerisi hikaye.

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 15:01
02

Dürüst - Altyapı yetmez tabi Sayın Üzülmez, önce altyapı olmadan imar izni açılıp mütaahitlere bina dik dirip üst yapı oluşturursan sonra da altyapı yetmez diye millete demeç verirsin kargalar güler dediğinize herseyin planı projesi olmalı nereye ne yapılacak ne gidecek her yer inşaat yerli yersiz sonrada her doğal olayda felakat samimi olalım biraz

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 14:52
01

vatandaş - nedir bu belediye başkanlarındaki günah çıkarmalar. yerel seçim yaklaşıyor tabii

Yanıtla . 0Beğen 16 Ağustos 14:23
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ! mask
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ!
KOÜ'lü Mert, kaldırımda yürürken canından oldu mask
KOÜ'lü Mert, kaldırımda yürürken canından oldu
Dolar bozdurana mantı ücretsiz! mask
Dolar bozdurana mantı ücretsiz!
Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi mask
Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi
Ağdacı: Doğa verdiğini 1999’daki gibi geri alır mask
Ağdacı: Doğa verdiğini 1999’daki gibi geri alır
Hava sıcaklıkları artacak mask
Hava sıcaklıkları artacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü

GALERİ

Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL