Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli trafik polisi Muhsin Terzi tarafından, Karamürsel Müftülüğü yaz Kur’an kursu öğrencilerine temel trafik bilgisi, gece ve gündüz yaya kuralları, emniyet kemerinin önemi, araç içerisinde güvenli yolculuk, bilinmesi gereken trafik işaretleri, bisiklete binme kuralları konularında seminer verildi. ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren ilçe Müftüsü Vekili Ahmet Küçük, eğitim çalışmasının faydalı olduğuna inandığını, böyle bir uygulama için Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis memuru Muhsin Terzi’ye teşekkür ettiğini dile getirdi.