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Farabi’de verimlilik ölçüldü

Verimlilik Daire Başkanlığı’nca hastaneler arası çapraz olarak yapılan ‘Verimlilik Değerlendirilmeleri’ Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladı.

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İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı İzleme Değerlendirme ve Verimlilik Birimi Koordinatörlüğünce Kocaeli Kamu Hastane ve ADSM’lerinde yapılması planlanan yerinde değerlendirmeler kapsamında, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi verimlilik süreçleri değerlendirildi.

SÜREÇLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Verimli geçen değerlendirme sürecinde Verimlilik Daire Başkanlığı’nca yayınlanan güncel değerlendirme rehberi kılavuzluğunda yeni eklenen tüm unsurlar, alanında uzman değerlendiriciler tarafından ilgili bölüm sorumluları ve hastane yönetimi eşliğinde masa başı ve sahada değerlendirildi. Tıbbi, idari, mali yönetim süreçlerinin sürekliliği ve verimli yönetilebilirliği konusunda fikir alışverişinde bulunularak yeni verimlilik unsurlarına uygunluğunun kontrol edildiği değerlendirme, yöneticiler ve değerlendiricilerin katılım gösterdiği kapanış toplantısı ve raporlanmanın ardından tamamlandı.

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