Kartepe Suadiye Ağra ile atakta…

Kartepe Suadiyespor’un genç başkanı Mevlüt Ağra, geçen sene kaçan BAL şansını bu sene yakalamayı hedeflediklerini söyleyerek, gazetemize yaptığı ziyarette şu görüşlere yer verdi: biz köklü ir kulübüz. Hedeflerimizi sezon başında koyuyor ve profesyonel bir anlayışla yol alıyoruz. Bu sezon başında bir gece tertip ettik. Bununla ilgili bir kahvaltılı basın toplantısı düzenledik. Cumartesi günü (yarın) Fuar içindeki Kadırga Black Sea Restaurant’ta basınımızla da plan ve projelerimizi paylaşacağız.

GECEMİZDE ÖNEMLİ BİR GELİR BEKLİYORUZ…

Kendi yağıyla kavrulmaya çalıştıklarını, Kartepe Belediyesi’nin de desteklerini aldıkları için teşekkür ettiklerini söyleyen Ağra sözlerini şöyle tamamladı: “Gecemiz 25 Ağustos Cumartesi günü 20.00’de, kahvaltılı basın toplantısını yapacağımız yer olan Fuar içi Kadırga Black Sea’de yapılacak. Ünlü sanatçılarla anlaştık. Unutulmaz bir gece yaşatacağız. Önemli bir gelir de bekliyoruz. Her şeyi devletten beklemek olmaz. Birlik ve beraberliğimizi herkese göstereceğiz.