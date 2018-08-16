Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:49 TSİ )

Kartepe Suadiye Ağra ile atakta…

Merhum Kocaelispor Başkan Vekillerinden Sinan Sipahi’nin çabalarıyla önemli ivme kazanan ve Mevlüt Ağar ile yepyeni bir döneme daha adım atan Kartepe Suadiyespor, yeni sezon öncesinde adeta gövde gösterisi yapacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe Suadiyespor’un genç başkanı Mevlüt Ağra, geçen sene kaçan BAL şansını bu sene yakalamayı hedeflediklerini söyleyerek, gazetemize yaptığı ziyarette şu görüşlere yer verdi: biz köklü ir kulübüz. Hedeflerimizi sezon başında koyuyor ve profesyonel bir anlayışla yol alıyoruz. Bu sezon başında bir gece tertip ettik. Bununla ilgili bir kahvaltılı basın toplantısı düzenledik. Cumartesi günü (yarın) Fuar içindeki Kadırga Black Sea Restaurant’ta basınımızla da plan ve projelerimizi paylaşacağız.

GECEMİZDE ÖNEMLİ BİR GELİR BEKLİYORUZ…

Kendi yağıyla kavrulmaya çalıştıklarını, Kartepe Belediyesi’nin de desteklerini aldıkları için teşekkür ettiklerini söyleyen Ağra sözlerini şöyle tamamladı: “Gecemiz 25 Ağustos Cumartesi günü 20.00’de, kahvaltılı basın toplantısını yapacağımız yer olan Fuar içi Kadırga Black Sea’de yapılacak. Ünlü sanatçılarla anlaştık. Unutulmaz bir gece yaşatacağız. Önemli bir gelir de bekliyoruz. Her şeyi devletten beklemek olmaz. Birlik ve beraberliğimizi herkese göstereceğiz.

Bugün 13:48 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kartepe Suadiye Ağra ile atakta… mask
Kartepe Suadiye Ağra ile atakta…
Diyarbekir’e kafa tuttular: 1-1 mask
Diyarbekir’e kafa tuttular: 1-1
Teşekkürler Uğur hocam! mask
Teşekkürler Uğur hocam!
Kartepe’de yarı finalistler belli oluyor mask
Kartepe’de yarı finalistler belli oluyor
Bekle beni Kocaeli’m! mask
Bekle beni Kocaeli’m!
Yaz Okulları’ndan görkemli final… mask
Yaz Okulları’ndan görkemli final…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü

GALERİ

Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL