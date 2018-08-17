KASKF bayramlaşması bugün 17.00’de…

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9 günlük bayram tatili nedeniyle bayramlaşma törenini, mantıklı bir kararla erkene alan KASKF’nin geleneksel spor bayramlaşması bugün saat 17.00’de Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşecek. Geçen şeker bayramında izdiham yaşanan bayramlaşma töreninde, alınan bu kararla yine iham bekleniyor.