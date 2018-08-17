9 günlük bayram tatili nedeniyle bayramlaşma törenini, mantıklı bir kararla erkene alan KASKF’nin geleneksel spor bayramlaşması bugün saat 17.00’de Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşecek. Geçen şeker bayramında izdiham yaşanan bayramlaşma töreninde, alınan bu kararla yine iham bekleniyor.
Bugün 05:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:51 TSİ )
KASKF bayramlaşması bugün 17.00’de…
9 günlük bayram tatili nedeniyle bayramlaşma törenini, mantıklı bir kararla erkene alan KASKF’nin geleneksel spor bayramlaşması bugün saat 17.00’de Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşecek.
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Bugün 05:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz