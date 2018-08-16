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Bekle beni Kocaeli’m!

İlimizi temsil eden Ford Motosport’la Türkiye Şampiyonluğu’na koşan Yağız Avcı, Kocaeli yarışı için mesaj gönderdi: Bekle beni Kocaeli’m!

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Türkiye Ralli Şampiyonası’nda geride kalan dört yarışın üçünü kazanan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, adım adım şampiyonluğa gidiyor. Hedef “Ecim” dediği Kocaeli’ndeki yarışta işi bitirmek.

TOZU DUMANA KATIYOR…

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda geçtiğimiz hafta Yeşil Bursa Rallisi’ni kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Yağız Avcı, başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Dört yarış sonunda topladığı 69,5 puanla zirvede yer alan Red Bull sporcusu, bu sezonu da şampiyon olarak tamamlarsa, kariyerinin altıncı Türkiye şampiyonluğunu kazanacak. Avcı, özellikle Eylül’de Marmaris’te düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası’na dahil olan Marmaris Rallisi etabında iyi puanlar almak istediğini ve ardından Kocaeli’ndeki yarışı da zirvede bitirerek, kupaya uzanmak istediğini söyledi.

KUPA KOCAELİ’NDE…

Ford Motorsport Türkiye takımı adına yarışan Yağız Avcı “Önümüzde üç toprak ralli var. Biri Eylül’deki Dünya Ralli Şampiyonası. O yarış bizim için çok önemli. Üç gün boyunca yarışacağız ama bir buçuk günü Türkiye Ralli Şampiyonası’na dahil olacak. Dolayısıyla iyi bir strateji yapmak gerekiyor. Tamamen hıza dayalı bir yarış olmayacağını düşünüyorum. Oldukça zor bir yarış bizi bekliyor. Yarışın kat sayısı da yüksek. Bu yüzden de şampiyonluk yolunda iyi bir puan almamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

Bugün 13:51 TSİ - Spor

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