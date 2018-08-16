Ekmeğe zam yok!

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, ülke refahının gelecek için her zaman ön planda olduğunu vurguladı. Açık, "Ekmek girdileri oluşan ekonomik krizde yüzde 40-50 oranında arttı. Artışın asıl nedeni ise yurt dışından ithal edilen buğdaydan kaynaklıdır" dedi.