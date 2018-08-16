Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, ülke refahının gelecek için her zaman ön planda olduğunu vurguladı. Açık, "Ekmek girdileri oluşan ekonomik krizde yüzde 40-50 oranında arttı. Artışın asıl nedeni ise yurt dışından ithal edilen buğdaydan kaynaklıdır" dedi.
Bugün 13:54 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
Ekmeğe zam yok!
Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, dolarda artış nedeniyle ekmek girdilerinin yüzde 40 arttığını, ancak buna karşın zam yapmadan üretime devam edeceklerini söyledi.
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Bugün 13:54 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz