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KOTSİAD’da yeni yönetim belirlendi

KOTSİAD’ın olağanüstü genel kurulu geçtiğimiz günlerde yapıldı. Mevcut başkan Meral Artuç Dinçoğlu’nun yeniden göreve seçildiği kongrede yapılan tüzük değişikliği ile yönetime şube kurulması için yetki verildi.

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Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KOTSİAD) olağanüstü seçimli genel kurulu geçtiğimiz günlerde Körfez Ticaret Odası (KTO) toplantı salonunda gerçekleşti. Mevcut başkan Meral Artuç Dinçoğlu’nun genel başkan olarak yeniden seçildiği genel kurulda tüzükte yapılan değişiklikle dernek başkanı ve yönetimine şube kurulması ve yönetiminin atanması için yetki verildi.

“DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Bişar Yaman’ın divan başkanı seçildiği genel kurulda konuşan KOTSİAD Genel Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu, “Kısa zaman içerisinde bu derneğimizi iyi noktalara taşıdık ve artık şubeleşerek daha geniş kitlelere hitap etmek istiyoruz. İzmit, Körfez ve Gebze bölgemizden başlayarak yeni şube yönetimlerimizi belirledik. Artık çok daha güçlüyüz” dedi.

ALLAK’I UNUTMADI

KOTSİAD ailesinin giderek büyüdüğünü ve kentin etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olmaya aday olduğunu kaydeden Dinçoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Üye kayıtlarımız sürekli devam ediyor. Yönetim kurulumuz etkin isimlerden oluşuyor. Bizlerle birlikte hareket edecek olan yeni üyelerimizle KOTSİAD etkinliğini daha da artıracaktır.” Dinçoğlu, ayrıca derneğin kurucu başkanı Mehmet Allak’a da hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

KOTSİAD GENEL MERKEZ YÖNETİMİ

Meral Artuç DİNÇOĞLU

Muzaffer DEMİRCİ

Bişar YAMAN

İlkin DOYDUM

Mehmet AKTAN

Eyyüp Ensar CANŞİ

Seydi KAYMAZ

Okay YEKEN

Ramazan YAKAR

İsmail DOĞAN

Nurali ÇİFTÇİ

Nihat TATLI

Eyüp KAYA

Leyla TOLTAR

Bekir DURSUN

Hatice GÜZEL

Abdullah SARIBOĞA

DENETİM KURULU

Nuray AKPINAR

Mehmet ÇÖVEN

Enis YANIK

DİSİPLİN KURULU

Demet BUDAK

Çetin ZERENOĞLU

KOTSİAD İZMİT ŞUBESİ

Cengizhan AYÇİÇEĞİ

Ahmet CEYHAN

İsmail ÖZDEMİR

KOTSİAD KÖRFEZ ŞUBESİ

Erkan GÜL

Fırat TÜRKER

Fikret BAKIR

KOTSİAD GEBZE ŞUBESİ

Cansu KOÇAK

Veysel ARSLANER

Resul KAYA

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