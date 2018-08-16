KOTSİAD’da yeni yönetim belirlendi

Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KOTSİAD) olağanüstü seçimli genel kurulu geçtiğimiz günlerde Körfez Ticaret Odası (KTO) toplantı salonunda gerçekleşti. Mevcut başkan Meral Artuç Dinçoğlu’nun genel başkan olarak yeniden seçildiği genel kurulda tüzükte yapılan değişiklikle dernek başkanı ve yönetimine şube kurulması ve yönetiminin atanması için yetki verildi.
“DAHA GÜÇLÜYÜZ”
Bişar Yaman’ın divan başkanı seçildiği genel kurulda konuşan KOTSİAD Genel Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu, “Kısa zaman içerisinde bu derneğimizi iyi noktalara taşıdık ve artık şubeleşerek daha geniş kitlelere hitap etmek istiyoruz. İzmit, Körfez ve Gebze bölgemizden başlayarak yeni şube yönetimlerimizi belirledik. Artık çok daha güçlüyüz” dedi.
ALLAK’I UNUTMADI
KOTSİAD ailesinin giderek büyüdüğünü ve kentin etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olmaya aday olduğunu kaydeden Dinçoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Üye kayıtlarımız sürekli devam ediyor. Yönetim kurulumuz etkin isimlerden oluşuyor. Bizlerle birlikte hareket edecek olan yeni üyelerimizle KOTSİAD etkinliğini daha da artıracaktır.” Dinçoğlu, ayrıca derneğin kurucu başkanı Mehmet Allak’a da hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
KOTSİAD GENEL MERKEZ YÖNETİMİ
Meral Artuç DİNÇOĞLU
Muzaffer DEMİRCİ
Bişar YAMAN
İlkin DOYDUM
Mehmet AKTAN
Eyyüp Ensar CANŞİ
Seydi KAYMAZ
Okay YEKEN
Ramazan YAKAR
İsmail DOĞAN
Nurali ÇİFTÇİ
Nihat TATLI
Eyüp KAYA
Leyla TOLTAR
Bekir DURSUN
Hatice GÜZEL
Abdullah SARIBOĞA
DENETİM KURULU
Nuray AKPINAR
Mehmet ÇÖVEN
Enis YANIK
DİSİPLİN KURULU
Demet BUDAK
Çetin ZERENOĞLU
KOTSİAD İZMİT ŞUBESİ
Cengizhan AYÇİÇEĞİ
Ahmet CEYHAN
İsmail ÖZDEMİR
KOTSİAD KÖRFEZ ŞUBESİ
Erkan GÜL
Fırat TÜRKER
Fikret BAKIR
KOTSİAD GEBZE ŞUBESİ
Cansu KOÇAK
Veysel ARSLANER
Resul KAYA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz