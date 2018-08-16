KTO’da tarıma dayalı üretim konuşuldu

Oda bünyesindeki 5. komite üyeleri ağustos ayı toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Muhammet Yasin Kabadayıoğlu başkanlığında yapılan toplantıya üyeler; Hasan Demirtaş, Mehmet Mustafa Sağlam, Mustafa Mızrak ve Vehbi Taştekin katıldı.

GIDA OSB İHTİYACI

Personel sorunları, Kocaeli’de gıda organize sanayi bölgesi ihtiyacı, bölgede tarıma dayalı üretimin gelecekte çok daha kritik öneme sahip olması ve bu konunun desteklenmesi konularının ele alındığı toplantı oldukça verimli geçti. Birleşimde ayrıca üye ziyaretlerinin planlanması hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.