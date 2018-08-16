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Bugün 14:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:10 TSİ )

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ekonomik savaşla ilgili açıklama yaptı: "Türkiye kazanırsa, biz de kazanırız"

Son dönemde döviz kurları ve yaptırımlarla Türkiye karşı başlatılan ekonomik savaşla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Ülkemizin hedeflerine ulaşması için sorumluluk almaya hazırız” dedi. Terzioğlu, yerli ürün satışını de desteklediklerini söyledi

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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile ülke genelinde gündeme gelen ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında “Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın” hedeflerinden söz eden Terzioğlu, “Önümüzdeki dönemde, 2018 yılı başında başlattığımız dijital ihracat hamlemizi daha ileri taşımaya ve dijital servislerimiz ile ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin data açığının kapatılması için gerekli yasal mevzuatların yeni Türkiye’ye yakışır biçimde, vakit kaybetmeden oluşturulacağına inancımız tamdır” dedi.

YERLİ ÜRÜN SATIŞI

Turkcell olarak cihaz satışı da yaptıklarının altını çizen Terzioğlu, “Bu alanda yerli cihaz satışını teşvik ediyoruz. Bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerimizi geliştirirken, öte yandan diğer tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı konumundayız. Önümüzdeki dönemde bilgisayar ve akıllı cihaz sahipliğini artırıcı tedbirleri düşünmeli, bunu da yerli ve milli üretim ile yapmak hedefine koşmalıyız” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ”

Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında devletimizin aldığı kararların yerinde olduğunu düşündüklerini de sözlerine ekleyen Terzioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Daha güçlü bir Türkiye için finansal hizmetlerin yaygınlaşmasını desteklemeli, bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesimler için de fırsat eşitliği sağlamalı, kayıt dışı ekonomi ile elbirliği ile mücadele etmeliyiz. Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur.”

Bugün 14:09 TSİ - Ekonomi

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