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Bugün 14:10 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:11 TSİ )

KOTO, doların etkilerini ölçecek

Son dönemde dövizdeki dalgalanma sonrası baş gösteren ekonomik gelişmeler KOTO’nun da gündemindeydi. Oda başkanı Necmi Bulut, dolardaki dalgalanmanın kent ekonomisi üzerinde etkisini ölçmek için rapor hazırlayacaklarını söyledi.

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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, dolar kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili açıklama yaptı. Başkan Bulut, dolardaki dalgalanmanın kent ekonomisi üzerinde etkisini ölçmek üzere raporlama çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek, “Döviz krizi bir takım olumsuzlukların sonucu olarak ortaya çıkar. Anılan olumsuz iktisadi gelişmelerden hiç biri, Ağustos 2018 Türkiye’sinde mevcut değildir” dedi.

ABD MERKEZLİ SALDIRI

Bulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Merkez Bankası kararlarının olası olumlu etkilerini zayıflatan kredi derecelendirme kuruluşlarının zamansız ve yanlı olduğu belirgin açıklamaları; Hazine ve Maliye Bakanı’nın piyasaları olumlu etkilemesi muhtemel yeni ekonomik yaklaşıma ilişkin basın toplantısıyla eş zamanlı ABD başkanının Türkiye karşıtı açıklamaları, TL varlıklara ABD merkezli saldırının kanıtlarıdır.”

“KOMPLO TEORİLERİNE İTİBAR EDİLMEMELİ”

“Bir yandan gerilimi azaltıcı diplomatik ve politik adımlar atılırken ve ekonomi yönetimi tarafından uygun ve etkili tedbirler alınıyor. Öte yandan farklı toplum kesimlerinin de, sistem dışındaki döviz ve altınlarını finans sistemine aktarması; kısa vadeli bireysel çıkar güdüsüyle bankalara ve dövize yönelerek sistem üzerindeki baskıyı ağırlaştıracak panik yerine sağduyu ile hareket etmesi ve dedikodu niteliğindeki spekülatif komplo teorilerini yaymaktan kaçınması uygun olacaktır.”

“ODA OLARAK MİLLİ EKONOMİNİN YANINDAYIZ”

“Para ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin farklı komiteler bakımından etkilerini ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere bir çalışma toplantısı organize ediyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak, devlet-millet bütünleşmesinin önem arz ettiği bu koşullarda milli ekonomimizin yanındayız ve normalleşmenin gerçekleşeceğine inanmaktayız.”

Bugün 14:10 TSİ - Ekonomi

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