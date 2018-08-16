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KSO’dan ‘tarihi’ çalışma

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) “Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında başlatılan “Restore Edilen Eski İzmit Evleri Konaklama İşletmesi Olarak Tarihe Can Veriyor” adlı projeye Kocaeli Sanayi Odası (KSO) da destek veriyor.

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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) “Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında başlatılan “Restore Edilen Eski İzmit Evleri Konaklama İşletmesi Olarak Tarihe Can Veriyor” adlı projeye Kocaeli Sanayi Odası (KSO) da destek veriyor. Bu kapsamında 3 adet eski İzmit evinin restorasyonuna başlandığı açıklandı.

ANKET DÜZENLENDİ

Söz konusu evlerin konaklama işlemesi ve otel olarak hizmete açılacağı belirtildi. KSO yönetimi, işletmenin işleyişinin tasarlanması ve iş dünyasına hizmet sunabilmesi için üyelerinin görüşlerinizi belirlemek amacıyla bir anket düzenledi. Oda üyelerinin yapılacak ankete KSO’nun resme web sitesi üzerinden katılabilecekleri açıklandı.

Bugün 14:11 TSİ - Ekonomi

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