Vakıf Katılım bu dönemde, 13.1 milyar lira fon toplarken, reel sektöre 16.4 milyar lira finansman desteği sağladı. Aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 20 büyüyerek 17.7 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2018 yılı ilk yarısında 123.7 milyon lira net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.
Bugün 14:12 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
Vakıf Katılım’dan ekonomiye destek
Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:12 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz