Vakıf Katılım’dan ekonomiye destek

Vakıf Katılım bu dönemde, 13.1 milyar lira fon toplarken, reel sektöre 16.4 milyar lira finansman desteği sağladı. Aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 20 büyüyerek 17.7 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2018 yılı ilk yarısında 123.7 milyon lira net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.