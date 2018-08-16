Mikroklima iklimi ve coğrafi yapısıyla birçok meyve, sebze ve hububatın yetiştirilmesine olanak sağlayan Iğdır'da yetiştirilen "süper domatesler", pazarda kısa sürede alıcı buluyor. Kent merkezi ve köylerdeki yüzlerce dönüm arazideki domates bahçelerinde yetiştirilen ve ekşimsi tada sahip Iğdır domatesine çevre illerin yanı sıra Nahçıvan ve İran'dan da yoğun talep oluyor.
Bugün 14:13 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
Süper domates büyük ilgi gördü
Doğu Anadolu Bölgesi'nin “tarım başkenti” olarak nitelendirilen Iğdır'da üretilen ve kendine has tadıyla öne çıkan "süper domates" tüketicilerden büyük ilgi görüyor.
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Bugün 14:13 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz