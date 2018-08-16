Süper domates büyük ilgi gördü

Mikroklima iklimi ve coğrafi yapısıyla birçok meyve, sebze ve hububatın yetiştirilmesine olanak sağlayan Iğdır'da yetiştirilen "süper domatesler", pazarda kısa sürede alıcı buluyor. Kent merkezi ve köylerdeki yüzlerce dönüm arazideki domates bahçelerinde yetiştirilen ve ekşimsi tada sahip Iğdır domatesine çevre illerin yanı sıra Nahçıvan ve İran'dan da yoğun talep oluyor.